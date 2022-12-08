KiboShib (KIBSHI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KiboShib (KIBSHI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KiboShib (KIBSHI) Informatie Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. 'Kibo' is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent. Officiële website: https://kiboshib.com Block explorer: https://solscan.io/token/BxBkTCHsrcYChcwB459CAGPX9x4fWSVnmzqh5efgUN1R

KiboShib (KIBSHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KiboShib (KIBSHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M Totale voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Circulerende voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M Hoogste ooit: $ 0.000064 $ 0.000064 $ 0.000064 Laagste ooit: $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 Huidige prijs: $ 0.00000857 $ 0.00000857 $ 0.00000857 Meer informatie over KiboShib (KIBSHI) prijs

KiboShib (KIBSHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KiboShib (KIBSHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KIBSHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KIBSHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KIBSHI begrijpt, kun je de live prijs van KIBSHI token verkennen!

KiboShib (KIBSHI) Prijsgeschiedenis Door de KIBSHI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KIBSHI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KIBSHI Wil je weten waar je KIBSHI naartoe gaat? Onze KIBSHI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KIBSHI token!

