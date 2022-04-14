KernelDAO (KERNEL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KernelDAO (KERNEL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KernelDAO (KERNEL) Informatie KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming). Officiële website: https://kerneldao.com/ Whitepaper: https://kerneldao.gitbook.io/litepaper Block explorer: https://etherscan.io/address/0x3f80b1c54ae920be41a77f8b902259d48cf24ccf

KernelDAO (KERNEL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KernelDAO (KERNEL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 49.66M $ 49.66M $ 49.66M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 236.76M $ 236.76M $ 236.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 209.76M $ 209.76M $ 209.76M Hoogste ooit: $ 1 $ 1 $ 1 Laagste ooit: $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 Huidige prijs: $ 0.20976 $ 0.20976 $ 0.20976 Meer informatie over KernelDAO (KERNEL) prijs

KernelDAO (KERNEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KernelDAO (KERNEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KERNEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KERNEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KERNEL begrijpt, kun je de live prijs van KERNEL token verkennen!

KernelDAO (KERNEL) Prijsgeschiedenis Door de KERNEL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KERNEL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KERNEL Wil je weten waar je KERNEL naartoe gaat? Onze KERNEL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KERNEL token!

