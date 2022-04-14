Kendu Inu (KENDU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kendu Inu (KENDU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kendu Inu (KENDU) Informatie Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack? Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack? Officiële website: https://kendu.io/ Block explorer: https://solscan.io/token/2nnrviYJRLcf2bXAxpKTRXzccoDbwaP4vzuGUG75Jo45 Koop nu KENDU!

Kendu Inu (KENDU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kendu Inu (KENDU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.19M $ 10.19M $ 10.19M Totale voorraad: $ 996.75B $ 996.75B $ 996.75B Circulerende voorraad: $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.74M $ 10.74M $ 10.74M Hoogste ooit: $ 0.00010297 $ 0.00010297 $ 0.00010297 Laagste ooit: $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 Huidige prijs: $ 0.00001074 $ 0.00001074 $ 0.00001074 Meer informatie over Kendu Inu (KENDU) prijs

Kendu Inu (KENDU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kendu Inu (KENDU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KENDU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KENDU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KENDU begrijpt, kun je de live prijs van KENDU token verkennen!

Kendu Inu (KENDU) Prijsgeschiedenis Door de KENDU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KENDU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KENDU Wil je weten waar je KENDU naartoe gaat? Onze KENDU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KENDU token!

