KingdomStarter (KDG) Informatie KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage. Officiële website: https://kingdomstarter.io/ Whitepaper: https://docs.kingdomgame.org/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x87a2d9a9a6b2d61b2a57798f1b4b2ddd19458fb6

KingdomStarter (KDG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KingdomStarter (KDG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 119.05K $ 119.05K $ 119.05K Totale voorraad: $ 951.00M $ 951.00M $ 951.00M Circulerende voorraad: $ 531.00M $ 531.00M $ 531.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 224.20K $ 224.20K $ 224.20K Hoogste ooit: $ 0.030447 $ 0.030447 $ 0.030447 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0002242 $ 0.0002242 $ 0.0002242 Meer informatie over KingdomStarter (KDG) prijs

KingdomStarter (KDG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KingdomStarter (KDG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KDG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KDG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KDG begrijpt, kun je de live prijs van KDG token verkennen!

