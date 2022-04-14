Katana Inu (KATA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Katana Inu (KATA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Katana Inu (KATA) Informatie Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method. Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method. Officiële website: https://katanainu.com/ Whitepaper: https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances Koop nu KATA!

Katana Inu (KATA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Katana Inu (KATA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.48M $ 4.48M $ 4.48M Totale voorraad: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Circulerende voorraad: $ 37.30B $ 37.30B $ 37.30B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.01M $ 6.01M $ 6.01M Hoogste ooit: $ 0.0031 $ 0.0031 $ 0.0031 Laagste ooit: $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 Huidige prijs: $ 0.0001201 $ 0.0001201 $ 0.0001201 Meer informatie over Katana Inu (KATA) prijs

Katana Inu (KATA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Katana Inu (KATA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KATA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KATA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KATA begrijpt, kun je de live prijs van KATA token verkennen!

