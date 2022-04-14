Karrat (KARRAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Karrat (KARRAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Karrat (KARRAT) Informatie The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games. The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games. Officiële website: https://www.karratcoin.com/ Whitepaper: https://docs.karratcoin.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xAcd2c239012D17BEB128B0944D49015104113650 Koop nu KARRAT!

Karrat (KARRAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Karrat (KARRAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.45M $ 19.45M $ 19.45M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 446.07M $ 446.07M $ 446.07M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.60M $ 43.60M $ 43.60M Hoogste ooit: $ 1.3297 $ 1.3297 $ 1.3297 Laagste ooit: $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 Huidige prijs: $ 0.0436 $ 0.0436 $ 0.0436 Meer informatie over Karrat (KARRAT) prijs

Karrat (KARRAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Karrat (KARRAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KARRAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KARRAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KARRAT begrijpt, kun je de live prijs van KARRAT token verkennen!

Hoe koop je KARRAT? Wil je Karrat (KARRAT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om KARRAT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je KARRAT koopt op MEXC!

Karrat (KARRAT) Prijsgeschiedenis Door de KARRAT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KARRAT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KARRAT Wil je weten waar je KARRAT naartoe gaat? Onze KARRAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KARRAT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!