BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Karma Coin prijs vandaag is 0.001092 USD. Volg realtime KARMA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KARMA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Karma Coin prijs vandaag is 0.001092 USD. Volg realtime KARMA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KARMA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over KARMA

KARMA Prijsinformatie

Wat is KARMA

KARMA whitepaper

KARMA officiële website

KARMA tokenomie

KARMA Prijsvoorspelling

KARMA Geschiedenis

KARMA koopgids

KARMA-naar-Fiat valutaconversie

KARMA spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Karma Coin logo

Karma Coin koers(KARMA)

1 KARMA naar USD live prijs:

$0.001092
$0.001092$0.001092
-12.70%1D
USD
Karma Coin (KARMA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:22:46 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.001072
$ 0.001072$ 0.001072
24u laag
$ 0.001538
$ 0.001538$ 0.001538
24u hoog

$ 0.001072
$ 0.001072$ 0.001072

$ 0.001538
$ 0.001538$ 0.001538

--
----

--
----

+1.86%

-12.70%

-30.50%

-30.50%

Karma Coin (KARMA) real-time prijs is $ 0.001092. De afgelopen 24 uur werd er KARMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.001072 en een hoogtepunt van $ 0.001538, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KARMA hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KARMA met +1.86% veranderd in het afgelopen uur, -12.70% in de afgelopen 24 uur en -30.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Karma Coin (KARMA) Marktinformatie

--
----

$ 815.64
$ 815.64$ 815.64

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Karma Coin is --, met een handelsvolume van $ 815.64 in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KARMA is --, met een totale voorraad van 999988284. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.09M.

Karma Coin (KARMA) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Karma Coin prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00015886-12.70%
30 dagen$ -0.001963-64.26%
60 dagen$ -0.000908-45.40%
90 dagen$ -0.000908-45.40%
Karma Coin prijswijziging vandaag

KARMA registreerde vandaag een verandering van $ -0.00015886 (-12.70%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Karma Coin 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.001963 (-64.26%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Karma Coin 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,KARMA zien we een verandering van $ -0.000908 (-45.40%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Karma Coin 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.000908 (-45.40%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Karma Coin (KARMA) bekijken?

Bekijk nu de Karma Coinprijsgeschiedenispagina.

Wat is Karma Coin (KARMA)?

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Karma Coin is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeKarma Coin investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van KARMA staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Karma Coin lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Karma Coin aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Karma Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Karma Coin (KARMA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Karma Coin (KARMA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Karma Coin te bekijken.

Bekijk nu de Karma Coin prijsvoorspelling !

Karma Coin (KARMA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Karma Coin (KARMA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KARMA token !

Hoe koop je Karma Coin (KARMA)?

Op zoek naar Hoe koop je Karma Coin? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Karma Coin gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

KARMA naar lokale valuta's

1 Karma Coin(KARMA) naar VND
28.73598
1 Karma Coin(KARMA) naar AUD
A$0.00168168
1 Karma Coin(KARMA) naar GBP
0.00082992
1 Karma Coin(KARMA) naar EUR
0.00095004
1 Karma Coin(KARMA) naar USD
$0.001092
1 Karma Coin(KARMA) naar MYR
RM0.00457548
1 Karma Coin(KARMA) naar TRY
0.0459732
1 Karma Coin(KARMA) naar JPY
¥0.167076
1 Karma Coin(KARMA) naar ARS
ARS$1.59183024
1 Karma Coin(KARMA) naar RUB
0.088725
1 Karma Coin(KARMA) naar INR
0.09678396
1 Karma Coin(KARMA) naar IDR
Rp18.19999272
1 Karma Coin(KARMA) naar PHP
0.06427512
1 Karma Coin(KARMA) naar EGP
￡E.0.0517608
1 Karma Coin(KARMA) naar BRL
R$0.0058968
1 Karma Coin(KARMA) naar CAD
C$0.00153972
1 Karma Coin(KARMA) naar BDT
0.1331148
1 Karma Coin(KARMA) naar NGN
1.575756
1 Karma Coin(KARMA) naar COP
$4.216212
1 Karma Coin(KARMA) naar ZAR
R.0.01908816
1 Karma Coin(KARMA) naar UAH
0.04595136
1 Karma Coin(KARMA) naar TZS
T.Sh.2.683044
1 Karma Coin(KARMA) naar VES
Bs0.243516
1 Karma Coin(KARMA) naar CLP
$1.033032
1 Karma Coin(KARMA) naar PKR
Rs0.30873024
1 Karma Coin(KARMA) naar KZT
0.5723172
1 Karma Coin(KARMA) naar THB
฿0.03552276
1 Karma Coin(KARMA) naar TWD
NT$0.03375372
1 Karma Coin(KARMA) naar AED
د.إ0.00400764
1 Karma Coin(KARMA) naar CHF
Fr0.00088452
1 Karma Coin(KARMA) naar HKD
HK$0.00848484
1 Karma Coin(KARMA) naar AMD
֏0.4177446
1 Karma Coin(KARMA) naar MAD
.د.م0.01016652
1 Karma Coin(KARMA) naar MXN
$0.02038764
1 Karma Coin(KARMA) naar SAR
ريال0.004095
1 Karma Coin(KARMA) naar ETB
Br0.1670214
1 Karma Coin(KARMA) naar KES
KSh0.14107548
1 Karma Coin(KARMA) naar JOD
د.أ0.000774228
1 Karma Coin(KARMA) naar PLN
0.0040404
1 Karma Coin(KARMA) naar RON
лв0.00482664
1 Karma Coin(KARMA) naar SEK
kr0.01046136
1 Karma Coin(KARMA) naar BGN
лв0.0018564
1 Karma Coin(KARMA) naar HUF
Ft0.36853908
1 Karma Coin(KARMA) naar CZK
0.02316132
1 Karma Coin(KARMA) naar KWD
د.ك0.000335244
1 Karma Coin(KARMA) naar ILS
0.00357084
1 Karma Coin(KARMA) naar BOB
Bs0.00754572
1 Karma Coin(KARMA) naar AZN
0.0018564
1 Karma Coin(KARMA) naar TJS
SM0.01006824
1 Karma Coin(KARMA) naar GEL
0.00297024
1 Karma Coin(KARMA) naar AOA
Kz0.9963408
1 Karma Coin(KARMA) naar BHD
.د.ب0.000411684
1 Karma Coin(KARMA) naar BMD
$0.001092
1 Karma Coin(KARMA) naar DKK
kr0.007098
1 Karma Coin(KARMA) naar HNL
L0.02876328
1 Karma Coin(KARMA) naar MUR
0.05025384
1 Karma Coin(KARMA) naar NAD
$0.01898988
1 Karma Coin(KARMA) naar NOK
kr0.01116024
1 Karma Coin(KARMA) naar NZD
$0.00193284
1 Karma Coin(KARMA) naar PAB
B/.0.001092
1 Karma Coin(KARMA) naar PGK
K0.004641
1 Karma Coin(KARMA) naar QAR
ر.ق0.00397488
1 Karma Coin(KARMA) naar RSD
дин.0.11146044
1 Karma Coin(KARMA) naar UZS
soʻm12.99999792
1 Karma Coin(KARMA) naar ALL
L0.09184812
1 Karma Coin(KARMA) naar ANG
ƒ0.00195468
1 Karma Coin(KARMA) naar AWG
ƒ0.00195468
1 Karma Coin(KARMA) naar BBD
$0.002184
1 Karma Coin(KARMA) naar BAM
KM0.0018564
1 Karma Coin(KARMA) naar BIF
Fr3.220308
1 Karma Coin(KARMA) naar BND
$0.0014196
1 Karma Coin(KARMA) naar BSD
$0.001092
1 Karma Coin(KARMA) naar JMD
$0.17529876
1 Karma Coin(KARMA) naar KHR
4.38553752
1 Karma Coin(KARMA) naar KMF
Fr0.465192
1 Karma Coin(KARMA) naar LAK
23.73912996
1 Karma Coin(KARMA) naar LKR
රු0.33281976
1 Karma Coin(KARMA) naar MDL
L0.01870596
1 Karma Coin(KARMA) naar MGA
Ar4.918914
1 Karma Coin(KARMA) naar MOP
P0.008736
1 Karma Coin(KARMA) naar MVR
0.0168168
1 Karma Coin(KARMA) naar MWK
MK1.89583212
1 Karma Coin(KARMA) naar MZN
MT0.0698334
1 Karma Coin(KARMA) naar NPR
रु0.15491112
1 Karma Coin(KARMA) naar PYG
7.744464
1 Karma Coin(KARMA) naar RWF
Fr1.584492
1 Karma Coin(KARMA) naar SBD
$0.00898716
1 Karma Coin(KARMA) naar SCR
0.0146874
1 Karma Coin(KARMA) naar SRD
$0.042042
1 Karma Coin(KARMA) naar SVC
$0.009555
1 Karma Coin(KARMA) naar SZL
L0.0190008
1 Karma Coin(KARMA) naar TMT
m0.00383292
1 Karma Coin(KARMA) naar TND
د.ت0.003208296
1 Karma Coin(KARMA) naar TTD
$0.00740376
1 Karma Coin(KARMA) naar UGX
Sh3.804528
1 Karma Coin(KARMA) naar XAF
Fr0.623532
1 Karma Coin(KARMA) naar XCD
$0.0029484
1 Karma Coin(KARMA) naar XOF
Fr0.623532
1 Karma Coin(KARMA) naar XPF
Fr0.112476
1 Karma Coin(KARMA) naar BWP
P0.014742
1 Karma Coin(KARMA) naar BZD
$0.00219492
1 Karma Coin(KARMA) naar CVE
$0.10497396
1 Karma Coin(KARMA) naar DJF
Fr0.193284
1 Karma Coin(KARMA) naar DOP
$0.07017192
1 Karma Coin(KARMA) naar DZD
د.ج0.14280084
1 Karma Coin(KARMA) naar FJD
$0.00248976
1 Karma Coin(KARMA) naar GNF
Fr9.49494
1 Karma Coin(KARMA) naar GTQ
Q0.00836472
1 Karma Coin(KARMA) naar GYD
$0.2284464
1 Karma Coin(KARMA) naar ISK
kr0.138684

Karma Coin bron

Voor een beter begrip van Karma Coin kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Karma Coin
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Karma Coin

Hoeveel is Karma Coin (KARMA) vandaag waard?
De live KARMA prijs in USD is 0.001092 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KARMA naar USD prijs?
De huidige prijs van KARMA naar USD is $ 0.001092. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Karma Coin?
De marktkapitalisatie van KARMA is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KARMA?
De circulerende voorraad van KARMA is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KARMA?
KARMA bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KARMA?
KARMA zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van KARMA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KARMA is $ 815.64 USD.
Zal KARMA dit jaar hoger gaan?
KARMA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KARMA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:22:46 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

KARMA-naar-USD calculator

Bedrag

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0.001092 USD

Handel in KARMA

KARMA/USDT
$0.001092
$0.001092$0.001092
-12.70%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,580.10
$101,580.10$101,580.10

-1.55%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,300.96
$3,300.96$3,300.96

-5.88%

Solana logo

Solana

SOL

$156.62
$156.62$156.62

-3.00%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1973
$1.1973$1.1973

+698.20%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,580.10
$101,580.10$101,580.10

-1.55%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,300.96
$3,300.96$3,300.96

-5.88%

Solana logo

Solana

SOL

$156.62
$156.62$156.62

-3.00%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2317
$2.2317$2.2317

-2.20%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16322
$0.16322$0.16322

-0.43%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4342
$0.4342$0.4342

+768.40%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4342
$0.4342$0.4342

+768.40%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.13253
$0.13253$0.13253

+763.95%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1973
$1.1973$1.1973

+698.20%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000614
$0.000000000614$0.000000000614

+613.95%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1807
$0.1807$0.1807

+175.87%