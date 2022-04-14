KARATE (KARATE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KARATE (KARATE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KARATE (KARATE) Informatie Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps. Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps. Officiële website: https://www.karate.com/ Whitepaper: https://www.karate.com/whitepaper Block explorer: https://solscan.io/token/9AsPPTiQ12Rg2H5vQ4y5qnLSRmCzaoosXkLPiU94Yp7B Koop nu KARATE!

KARATE (KARATE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KARATE (KARATE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M Totale voorraad: $ 110.00B $ 110.00B $ 110.00B Circulerende voorraad: $ 66.65B $ 66.65B $ 66.65B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.46M $ 10.46M $ 10.46M Hoogste ooit: $ 0.0069746 $ 0.0069746 $ 0.0069746 Laagste ooit: $ 0.000087185617892771 $ 0.000087185617892771 $ 0.000087185617892771 Huidige prijs: $ 0.0000951 $ 0.0000951 $ 0.0000951 Meer informatie over KARATE (KARATE) prijs

KARATE (KARATE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KARATE (KARATE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KARATE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KARATE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KARATE begrijpt, kun je de live prijs van KARATE token verkennen!

KARATE (KARATE) Prijsgeschiedenis Door de KARATE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KARATE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KARATE Wil je weten waar je KARATE naartoe gaat? Onze KARATE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KARATE token!

