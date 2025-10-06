Wat is KaratDAO (KARAT)?

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user's wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO (KARAT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van KaratDAO (KARAT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KARAT token !

KaratDAO bron

Voor een beter begrip van KaratDAO kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over KaratDAO Hoeveel is KaratDAO (KARAT) vandaag waard? De live KARAT prijs in USD is 0.0005832 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige KARAT naar USD prijs? $ 0.0005832 . Bekijk De huidige prijs van KARAT naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van KaratDAO? De marktkapitalisatie van KARAT is $ 149.03K USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van KARAT? De circulerende voorraad van KARAT is 255.54M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van KARAT? KARAT bereikte een ATH-prijs van 0.05802041506845649 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KARAT? KARAT zag een ATL-prijs van 0.000463150077110209 USD . Wat is het handelsvolume van KARAT? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KARAT is $ 56.40K USD . Zal KARAT dit jaar hoger gaan? KARAT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KARAT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

KaratDAO (KARAT) Belangrijke updates uit de sector

