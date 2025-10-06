BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live KaratDAO prijs vandaag is 0.0005832 USD. Volg realtime KARAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KARAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live KaratDAO prijs vandaag is 0.0005832 USD. Volg realtime KARAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KARAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over KARAT

KARAT Prijsinformatie

Wat is KARAT

KARAT whitepaper

KARAT officiële website

KARAT tokenomie

KARAT Prijsvoorspelling

KARAT Geschiedenis

KARAT koopgids

KARAT-naar-Fiat valutaconversie

KARAT spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

KaratDAO logo

KaratDAO koers(KARAT)

1 KARAT naar USD live prijs:

$0.0005832
$0.0005832$0.0005832
+0.08%1D
USD
KaratDAO (KARAT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:49:18 (UTC+8)

KaratDAO (KARAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0005802
$ 0.0005802$ 0.0005802
24u laag
$ 0.0006032
$ 0.0006032$ 0.0006032
24u hoog

$ 0.0005802
$ 0.0005802$ 0.0005802

$ 0.0006032
$ 0.0006032$ 0.0006032

$ 0.05802041506845649
$ 0.05802041506845649$ 0.05802041506845649

$ 0.000463150077110209
$ 0.000463150077110209$ 0.000463150077110209

+0.06%

+0.08%

+0.12%

+0.12%

KaratDAO (KARAT) real-time prijs is $ 0.0005832. De afgelopen 24 uur werd er KARAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0005802 en een hoogtepunt van $ 0.0006032, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KARAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.05802041506845649, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000463150077110209 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KARAT met +0.06% veranderd in het afgelopen uur, +0.08% in de afgelopen 24 uur en +0.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KaratDAO (KARAT) Marktinformatie

No.2952

$ 149.03K
$ 149.03K$ 149.03K

$ 56.40K
$ 56.40K$ 56.40K

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

255.54M
255.54M 255.54M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,997,249,433
1,997,249,433 1,997,249,433

12.77%

ZKSYNCERA

De huidige marktkapitalisatie van KaratDAO is $ 149.03K, met een handelsvolume van $ 56.40K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KARAT is 255.54M, met een totale voorraad van 1997249433. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.17M.

KaratDAO (KARAT) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van KaratDAO prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.000000466+0.08%
30 dagen$ -0.0000014-0.24%
60 dagen$ +0.000065+12.54%
90 dagen$ +0.0000047+0.81%
KaratDAO prijswijziging vandaag

KARAT registreerde vandaag een verandering van $ +0.000000466 (+0.08%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

KaratDAO 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0000014 (-0.24%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

KaratDAO 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,KARAT zien we een verandering van $ +0.000065 (+12.54%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

KaratDAO 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.0000047 (+0.81%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van KaratDAO (KARAT) bekijken?

Bekijk nu de KaratDAOprijsgeschiedenispagina.

Wat is KaratDAO (KARAT)?

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeKaratDAO investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van KARAT staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over KaratDAO lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je KaratDAO aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

KaratDAO Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal KaratDAO (KARAT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je KaratDAO (KARAT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor KaratDAO te bekijken.

Bekijk nu de KaratDAO prijsvoorspelling !

KaratDAO (KARAT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van KaratDAO (KARAT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KARAT token !

Hoe koop je KaratDAO (KARAT)?

Op zoek naar Hoe koop je KaratDAO? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt KaratDAO gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

KARAT naar lokale valuta's

1 KaratDAO(KARAT) naar VND
15.346908
1 KaratDAO(KARAT) naar AUD
A$0.000898128
1 KaratDAO(KARAT) naar GBP
0.000443232
1 KaratDAO(KARAT) naar EUR
0.000507384
1 KaratDAO(KARAT) naar USD
$0.0005832
1 KaratDAO(KARAT) naar MYR
RM0.002443608
1 KaratDAO(KARAT) naar TRY
0.02455272
1 KaratDAO(KARAT) naar JPY
¥0.0892296
1 KaratDAO(KARAT) naar ARS
ARS$0.850142304
1 KaratDAO(KARAT) naar RUB
0.047379168
1 KaratDAO(KARAT) naar INR
0.051689016
1 KaratDAO(KARAT) naar IDR
Rp9.719996112
1 KaratDAO(KARAT) naar PHP
0.034332984
1 KaratDAO(KARAT) naar EGP
￡E.0.027632016
1 KaratDAO(KARAT) naar BRL
R$0.003143448
1 KaratDAO(KARAT) naar CAD
C$0.000822312
1 KaratDAO(KARAT) naar BDT
0.07109208
1 KaratDAO(KARAT) naar NGN
0.8415576
1 KaratDAO(KARAT) naar COP
$2.2517352
1 KaratDAO(KARAT) naar ZAR
R.0.010194336
1 KaratDAO(KARAT) naar UAH
0.024541056
1 KaratDAO(KARAT) naar TZS
T.Sh.1.4329224
1 KaratDAO(KARAT) naar VES
Bs0.1300536
1 KaratDAO(KARAT) naar CLP
$0.5517072
1 KaratDAO(KARAT) naar PKR
Rs0.164882304
1 KaratDAO(KARAT) naar KZT
0.30565512
1 KaratDAO(KARAT) naar THB
฿0.018965664
1 KaratDAO(KARAT) naar TWD
NT$0.018026712
1 KaratDAO(KARAT) naar AED
د.إ0.002140344
1 KaratDAO(KARAT) naar CHF
Fr0.000472392
1 KaratDAO(KARAT) naar HKD
HK$0.004531464
1 KaratDAO(KARAT) naar AMD
֏0.22310316
1 KaratDAO(KARAT) naar MAD
.د.م0.005429592
1 KaratDAO(KARAT) naar MXN
$0.010888344
1 KaratDAO(KARAT) naar SAR
ريال0.002187
1 KaratDAO(KARAT) naar ETB
Br0.08920044
1 KaratDAO(KARAT) naar KES
KSh0.075343608
1 KaratDAO(KARAT) naar JOD
د.أ0.0004134888
1 KaratDAO(KARAT) naar PLN
0.00215784
1 KaratDAO(KARAT) naar RON
лв0.002577744
1 KaratDAO(KARAT) naar SEK
kr0.005587056
1 KaratDAO(KARAT) naar BGN
лв0.00099144
1 KaratDAO(KARAT) naar HUF
Ft0.196824168
1 KaratDAO(KARAT) naar CZK
0.01236384
1 KaratDAO(KARAT) naar KWD
د.ك0.0001790424
1 KaratDAO(KARAT) naar ILS
0.001907064
1 KaratDAO(KARAT) naar BOB
Bs0.004029912
1 KaratDAO(KARAT) naar AZN
0.00099144
1 KaratDAO(KARAT) naar TJS
SM0.005377104
1 KaratDAO(KARAT) naar GEL
0.001586304
1 KaratDAO(KARAT) naar AOA
Kz0.53211168
1 KaratDAO(KARAT) naar BHD
.د.ب0.0002192832
1 KaratDAO(KARAT) naar BMD
$0.0005832
1 KaratDAO(KARAT) naar DKK
kr0.0037908
1 KaratDAO(KARAT) naar HNL
L0.015361488
1 KaratDAO(KARAT) naar MUR
0.026838864
1 KaratDAO(KARAT) naar NAD
$0.010141848
1 KaratDAO(KARAT) naar NOK
kr0.005954472
1 KaratDAO(KARAT) naar NZD
$0.001032264
1 KaratDAO(KARAT) naar PAB
B/.0.0005832
1 KaratDAO(KARAT) naar PGK
K0.0024786
1 KaratDAO(KARAT) naar QAR
ر.ق0.002122848
1 KaratDAO(KARAT) naar RSD
дин.0.059527224
1 KaratDAO(KARAT) naar UZS
soʻm6.942856032
1 KaratDAO(KARAT) naar ALL
L0.049052952
1 KaratDAO(KARAT) naar ANG
ƒ0.001043928
1 KaratDAO(KARAT) naar AWG
ƒ0.001043928
1 KaratDAO(KARAT) naar BBD
$0.0011664
1 KaratDAO(KARAT) naar BAM
KM0.00099144
1 KaratDAO(KARAT) naar BIF
Fr1.7198568
1 KaratDAO(KARAT) naar BND
$0.00075816
1 KaratDAO(KARAT) naar BSD
$0.0005832
1 KaratDAO(KARAT) naar JMD
$0.093621096
1 KaratDAO(KARAT) naar KHR
2.342166192
1 KaratDAO(KARAT) naar KMF
Fr0.2484432
1 KaratDAO(KARAT) naar LAK
12.678260616
1 KaratDAO(KARAT) naar LKR
රු0.177747696
1 KaratDAO(KARAT) naar MDL
L0.009990216
1 KaratDAO(KARAT) naar MGA
Ar2.6270244
1 KaratDAO(KARAT) naar MOP
P0.0046656
1 KaratDAO(KARAT) naar MVR
0.00898128
1 KaratDAO(KARAT) naar MWK
MK1.012499352
1 KaratDAO(KARAT) naar MZN
MT0.03729564
1 KaratDAO(KARAT) naar NPR
रु0.082732752
1 KaratDAO(KARAT) naar PYG
4.1360544
1 KaratDAO(KARAT) naar RWF
Fr0.8462232
1 KaratDAO(KARAT) naar SBD
$0.004799736
1 KaratDAO(KARAT) naar SCR
0.00784404
1 KaratDAO(KARAT) naar SRD
$0.0224532
1 KaratDAO(KARAT) naar SVC
$0.005103
1 KaratDAO(KARAT) naar SZL
L0.01014768
1 KaratDAO(KARAT) naar TMT
m0.002047032
1 KaratDAO(KARAT) naar TND
د.ت0.0017134416
1 KaratDAO(KARAT) naar TTD
$0.003954096
1 KaratDAO(KARAT) naar UGX
Sh2.0318688
1 KaratDAO(KARAT) naar XAF
Fr0.3330072
1 KaratDAO(KARAT) naar XCD
$0.00157464
1 KaratDAO(KARAT) naar XOF
Fr0.3330072
1 KaratDAO(KARAT) naar XPF
Fr0.0600696
1 KaratDAO(KARAT) naar BWP
P0.0078732
1 KaratDAO(KARAT) naar BZD
$0.001172232
1 KaratDAO(KARAT) naar CVE
$0.056063016
1 KaratDAO(KARAT) naar DJF
Fr0.1032264
1 KaratDAO(KARAT) naar DOP
$0.037476432
1 KaratDAO(KARAT) naar DZD
د.ج0.07631172
1 KaratDAO(KARAT) naar FJD
$0.001329696
1 KaratDAO(KARAT) naar GNF
Fr5.070924
1 KaratDAO(KARAT) naar GTQ
Q0.004467312
1 KaratDAO(KARAT) naar GYD
$0.12200544
1 KaratDAO(KARAT) naar ISK
kr0.0740664

KaratDAO bron

Voor een beter begrip van KaratDAO kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van KaratDAO
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over KaratDAO

Hoeveel is KaratDAO (KARAT) vandaag waard?
De live KARAT prijs in USD is 0.0005832 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KARAT naar USD prijs?
De huidige prijs van KARAT naar USD is $ 0.0005832. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van KaratDAO?
De marktkapitalisatie van KARAT is $ 149.03K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KARAT?
De circulerende voorraad van KARAT is 255.54M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KARAT?
KARAT bereikte een ATH-prijs van 0.05802041506845649 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KARAT?
KARAT zag een ATL-prijs van 0.000463150077110209 USD.
Wat is het handelsvolume van KARAT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KARAT is $ 56.40K USD.
Zal KARAT dit jaar hoger gaan?
KARAT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KARAT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:49:18 (UTC+8)

KaratDAO (KARAT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

KARAT-naar-USD calculator

Bedrag

KARAT
KARAT
USD
USD

1 KARAT = 0.0005832 USD

Handel in KARAT

KARAT/USDT
$0.0005832
$0.0005832$0.0005832
+0.17%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,538.34
$101,538.34$101,538.34

-1.59%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,283.65
$3,283.65$3,283.65

-6.37%

Solana logo

Solana

SOL

$154.99
$154.99$154.99

-4.01%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3338
$1.3338$1.3338

+789.20%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,538.34
$101,538.34$101,538.34

-1.59%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,283.65
$3,283.65$3,283.65

-6.37%

Solana logo

Solana

SOL

$154.99
$154.99$154.99

-4.01%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2145
$2.2145$2.2145

-2.96%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16198
$0.16198$0.16198

-1.18%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4316
$0.4316$0.4316

+763.20%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3338
$1.3338$1.3338

+789.20%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4316
$0.4316$0.4316

+763.20%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09312
$0.09312$0.09312

+507.04%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000439
$0.000000000439$0.000000000439

+410.46%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2136
$0.2136$0.2136

+226.10%