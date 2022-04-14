KALICHAIN (KALIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KALICHAIN (KALIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KALICHAIN (KALIS) Informatie Kalichain is a blockchain platform that combines NFC and NFT technologies to provide secure and transparent certification of physical goods. Aimed at combating fraud and counterfeiting, Kalichain offers a unique way for consumers to verify the authenticity of products and for brands to protect their goods in the market. Officiële website: https://kalichain.com Whitepaper: https://whitepaper.kalichain.com Block explorer: https://explorer.kalichain.com

KALICHAIN (KALIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KALICHAIN (KALIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Hoogste ooit: $ 0.24399 $ 0.24399 $ 0.24399 Laagste ooit: $ 0.007050002690874607 $ 0.007050002690874607 $ 0.007050002690874607 Huidige prijs: $ 0.00839 $ 0.00839 $ 0.00839 Meer informatie over KALICHAIN (KALIS) prijs

KALICHAIN (KALIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KALICHAIN (KALIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KALIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KALIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KALIS begrijpt, kun je de live prijs van KALIS token verkennen!

KALICHAIN (KALIS) Prijsgeschiedenis Door de KALIS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KALIS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KALIS Wil je weten waar je KALIS naartoe gaat? Onze KALIS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KALIS token!

