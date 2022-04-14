AssangeDAO (JUSTICE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AssangeDAO (JUSTICE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AssangeDAO (JUSTICE) Informatie A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges. A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges. Officiële website: https://assangedao.org/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x59d1e836F7b7210A978b25a855085cc46fd090B5 Koop nu JUSTICE!

AssangeDAO (JUSTICE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AssangeDAO (JUSTICE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 17.35B $ 17.35B $ 17.35B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Hoogste ooit: $ 0.004661 $ 0.004661 $ 0.004661 Laagste ooit: $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 Huidige prijs: $ 0.00006179 $ 0.00006179 $ 0.00006179 Meer informatie over AssangeDAO (JUSTICE) prijs

AssangeDAO (JUSTICE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AssangeDAO (JUSTICE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JUSTICE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JUSTICE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JUSTICE begrijpt, kun je de live prijs van JUSTICE token verkennen!

