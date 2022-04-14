JUNO (JUNO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in JUNO (JUNO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

JUNO (JUNO) Informatie Junø is an open source platform for interoperable smart contracts which automatically executes, controls or documents a procedure of relevant events and actions according to the terms of such contract or agreement to be valid & usable across multiple sovereign networks. Officiële website: https://www.junonetwork.io/ Whitepaper: https://docs.junonetwork.io/juno/readme Block explorer: https://www.mintscan.io/juno

JUNO (JUNO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor JUNO (JUNO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 110.52M $ 110.52M $ 110.52M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.43M $ 14.43M $ 14.43M Hoogste ooit: $ 68.31 $ 68.31 $ 68.31 Laagste ooit: $ 0.06006455730462045 $ 0.06006455730462045 $ 0.06006455730462045 Huidige prijs: $ 0.07778 $ 0.07778 $ 0.07778 Meer informatie over JUNO (JUNO) prijs

JUNO (JUNO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van JUNO (JUNO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JUNO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JUNO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JUNO begrijpt, kun je de live prijs van JUNO token verkennen!

