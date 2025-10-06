BeursDEX+
De live Jump Tom prijs vandaag is 0.0000000526 USD. Volg realtime JUMP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de JUMP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over JUMP

JUMP Prijsinformatie

Wat is JUMP

JUMP officiële website

JUMP tokenomie

JUMP Prijsvoorspelling

JUMP Geschiedenis

JUMP koopgids

Jump Tom logo

Jump Tom koers(JUMP)

1 JUMP naar USD live prijs:

$0.0000000518
+243.04%1D
USD
Jump Tom (JUMP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 01:26:20 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.000000014
24u laag
$ 0.000000062
24u hoog

$ 0.000000014
$ 0.000000062
--
--
+175.39%

+243.04%

-99.74%

-99.74%

Jump Tom (JUMP) real-time prijs is $ 0.0000000526. De afgelopen 24 uur werd er JUMP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.000000014 en een hoogtepunt van $ 0.000000062, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JUMP hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JUMP met +175.39% veranderd in het afgelopen uur, +243.04% in de afgelopen 24 uur en -99.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Jump Tom (JUMP) Marktinformatie

--
$ 556.63K
$ 26.30M
--
500,000,000,000,000
BSC

De huidige marktkapitalisatie van Jump Tom is --, met een handelsvolume van $ 556.63K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JUMP is --, met een totale voorraad van 500000000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 26.30M.

Jump Tom (JUMP) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Jump Tom prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0000000367+243.04%
30 dagen$ -0.0009999474-100.00%
60 dagen$ -0.0009999474-100.00%
90 dagen$ -0.0009999474-100.00%
Jump Tom prijswijziging vandaag

JUMP registreerde vandaag een verandering van $ +0.0000000367 (+243.04%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Jump Tom 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0009999474 (-100.00%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Jump Tom 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,JUMP zien we een verandering van $ -0.0009999474 (-100.00%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Jump Tom 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0009999474 (-100.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Jump Tom (JUMP) bekijken?

Bekijk nu de Jump Tomprijsgeschiedenispagina.

Wat is Jump Tom (JUMP)?

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

Jump Tom is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeJump Tom investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van JUMP staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Jump Tom lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Jump Tom aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Jump Tom Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Jump Tom (JUMP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Jump Tom (JUMP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Jump Tom te bekijken.

Bekijk nu de Jump Tom prijsvoorspelling !

Jump Tom (JUMP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Jump Tom (JUMP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van JUMP token !

Hoe koop je Jump Tom (JUMP)?

Op zoek naar Hoe koop je Jump Tom? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Jump Tom gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

JUMP naar lokale valuta's

Jump Tom bron

Voor een beter begrip van Jump Tom kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Jump Tom
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Jump Tom

Hoeveel is Jump Tom (JUMP) vandaag waard?
De live JUMP prijs in USD is 0.0000000526 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige JUMP naar USD prijs?
De huidige prijs van JUMP naar USD is $ 0.0000000526. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Jump Tom?
De marktkapitalisatie van JUMP is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van JUMP?
De circulerende voorraad van JUMP is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van JUMP?
JUMP bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van JUMP?
JUMP zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van JUMP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van JUMP is $ 556.63K USD.
Zal JUMP dit jaar hoger gaan?
JUMP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de JUMP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Jump Tom (JUMP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

