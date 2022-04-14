Joseon Mun (JSM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Joseon Mun (JSM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Joseon Mun (JSM) Informatie The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain. The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain. Officiële website: https://joseon.com/ Whitepaper: https://joseon.cloud/JoseonWhitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x04C618CDbc1D59142dFEB4B9864835A06983EC2d Koop nu JSM!

Joseon Mun (JSM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Joseon Mun (JSM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 2.40T $ 2.40T $ 2.40T Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 576.00M $ 576.00M $ 576.00M Hoogste ooit: $ 0.199995 $ 0.199995 $ 0.199995 Laagste ooit: $ 0.000275446204573395 $ 0.000275446204573395 $ 0.000275446204573395 Huidige prijs: $ 0.00024 $ 0.00024 $ 0.00024 Meer informatie over Joseon Mun (JSM) prijs

Joseon Mun (JSM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Joseon Mun (JSM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JSM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JSM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JSM begrijpt, kun je de live prijs van JSM token verkennen!

Hoe koop je JSM? Wil je Joseon Mun (JSM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om JSM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je JSM koopt op MEXC!

Joseon Mun (JSM) Prijsgeschiedenis Door de JSM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de JSM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van JSM Wil je weten waar je JSM naartoe gaat? Onze JSM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JSM token!

