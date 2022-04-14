Joltify (JOLT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Joltify (JOLT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Joltify (JOLT) Informatie Joltify revolutionizes developer empowerment by combining Cosmos speed, Ethereum flexibility, and seamless integration of real-world assets on its unique decentralized L1 blockchain. Joltify revolutionizes developer empowerment by combining Cosmos speed, Ethereum flexibility, and seamless integration of real-world assets on its unique decentralized L1 blockchain. Officiële website: https://www.joltify.io/ Whitepaper: https://docs.joltify.io/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x7Db21353A0c4659B6A9a0519066aa8D52639Dfa5 Koop nu JOLT!

Joltify (JOLT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Joltify (JOLT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 348.75M Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.25M Hoogste ooit: $ 0.88 Laagste ooit: $ 0.002848679609107114 Huidige prijs: $ 0.02249 Meer informatie over Joltify (JOLT) prijs

Joltify (JOLT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Joltify (JOLT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JOLT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JOLT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JOLT begrijpt, kun je de live prijs van JOLT token verkennen!

Hoe koop je JOLT? Wil je Joltify (JOLT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om JOLT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je JOLT koopt op MEXC!

Joltify (JOLT) Prijsgeschiedenis Door de JOLT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de JOLT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van JOLT Wil je weten waar je JOLT naartoe gaat? Onze JOLT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JOLT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd.

