De live John Tsubasa Rivals prijs vandaag is 0.0122 USD. Volg realtime JOHN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de JOHN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 JOHN naar USD live prijs:

$0.0122
$0.0122$0.0122
+0.49%1D
John Tsubasa Rivals (JOHN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:49:02 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals (JOHN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0099
$ 0.0099$ 0.0099
24u laag
$ 0.01248
$ 0.01248$ 0.01248
24u hoog

$ 0.0099
$ 0.0099$ 0.0099

$ 0.01248
$ 0.01248$ 0.01248

-0.09%

+0.49%

-11.47%

-11.47%

John Tsubasa Rivals (JOHN) real-time prijs is $ 0.0122. De afgelopen 24 uur werd er JOHN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0099 en een hoogtepunt van $ 0.01248, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JOHN hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JOHN met -0.09% veranderd in het afgelopen uur, +0.49% in de afgelopen 24 uur en -11.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Marktinformatie

$ 64.36K
$ 64.36K$ 64.36K

$ 12.20M
$ 12.20M$ 12.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

KLAY

De huidige marktkapitalisatie van John Tsubasa Rivals is --, met een handelsvolume van $ 64.36K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JOHN is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.20M.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van John Tsubasa Rivals prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0000595+0.49%
30 dagen$ -0.00322-20.89%
60 dagen$ -0.00434-26.24%
90 dagen$ -0.00655-34.94%
John Tsubasa Rivals prijswijziging vandaag

JOHN registreerde vandaag een verandering van $ +0.0000595 (+0.49%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

John Tsubasa Rivals 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00322 (-20.89%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

John Tsubasa Rivals 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,JOHN zien we een verandering van $ -0.00434 (-26.24%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

John Tsubasa Rivals 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.00655 (-34.94%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van John Tsubasa Rivals (JOHN) bekijken?

Bekijk nu de John Tsubasa Rivalsprijsgeschiedenispagina.

Wat is John Tsubasa Rivals (JOHN)?

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

John Tsubasa Rivals is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeJohn Tsubasa Rivals investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van JOHN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over John Tsubasa Rivals lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je John Tsubasa Rivals aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

John Tsubasa Rivals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal John Tsubasa Rivals (JOHN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je John Tsubasa Rivals (JOHN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor John Tsubasa Rivals te bekijken.

Bekijk nu de John Tsubasa Rivals prijsvoorspelling !

John Tsubasa Rivals (JOHN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van John Tsubasa Rivals (JOHN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van JOHN token !

Hoe koop je John Tsubasa Rivals (JOHN)?

Op zoek naar Hoe koop je John Tsubasa Rivals? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt John Tsubasa Rivals gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

JOHN naar lokale valuta's

1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar VND
321.043
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar AUD
A$0.018788
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar GBP
0.009272
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar EUR
0.010614
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar USD
$0.0122
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar MYR
RM0.051118
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar TRY
0.51362
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar JPY
¥1.8666
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar ARS
ARS$17.784184
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar RUB
0.991128
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar INR
1.081286
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar IDR
Rp203.333252
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar PHP
0.718214
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar EGP
￡E.0.578036
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar BRL
R$0.065758
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar CAD
C$0.017202
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar BDT
1.48718
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar NGN
17.6046
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar COP
$47.1042
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar ZAR
R.0.213256
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar UAH
0.513376
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar TZS
T.Sh.29.9754
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar VES
Bs2.7206
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar CLP
$11.5412
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar PKR
Rs3.449184
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar KZT
6.39402
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar THB
฿0.396744
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar TWD
NT$0.377102
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar AED
د.إ0.044774
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar CHF
Fr0.009882
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar HKD
HK$0.094794
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar AMD
֏4.66711
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar MAD
.د.م0.113582
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar MXN
$0.227774
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar SAR
ريال0.04575
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar ETB
Br1.86599
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar KES
KSh1.576118
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar JOD
د.أ0.0086498
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar PLN
0.04514
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar RON
лв0.053924
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar SEK
kr0.116876
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar BGN
лв0.02074
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar HUF
Ft4.117378
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar CZK
0.25864
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar KWD
د.ك0.0037454
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar ILS
0.039894
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar BOB
Bs0.084302
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar AZN
0.02074
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar TJS
SM0.112484
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar GEL
0.033184
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar AOA
Kz11.13128
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar BHD
.د.ب0.0045872
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar BMD
$0.0122
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar DKK
kr0.0793
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar HNL
L0.321348
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar MUR
0.561444
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar NAD
$0.212158
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar NOK
kr0.124562
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar NZD
$0.021594
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar PAB
B/.0.0122
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar PGK
K0.05185
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar QAR
ر.ق0.044408
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar RSD
дин.1.245254
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar UZS
soʻm145.238072
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar ALL
L1.026142
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar ANG
ƒ0.021838
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar AWG
ƒ0.021838
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar BBD
$0.0244
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar BAM
KM0.02074
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar BIF
Fr35.9778
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar BND
$0.01586
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar BSD
$0.0122
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar JMD
$1.958466
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar KHR
48.995932
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar KMF
Fr5.1972
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar LAK
265.217386
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar LKR
රු3.718316
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar MDL
L0.208986
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar MGA
Ar54.9549
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar MOP
P0.0976
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar MVR
0.18788
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar MWK
MK21.180542
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar MZN
MT0.78019
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar NPR
रु1.730692
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar PYG
86.5224
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar RWF
Fr17.7022
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar SBD
$0.100406
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar SCR
0.16409
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar SRD
$0.4697
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar SVC
$0.10675
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar SZL
L0.21228
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar TMT
m0.042822
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar TND
د.ت0.0358436
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar TTD
$0.082716
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar UGX
Sh42.5048
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar XAF
Fr6.9662
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar XCD
$0.03294
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar XOF
Fr6.9662
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar XPF
Fr1.2566
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar BWP
P0.1647
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar BZD
$0.024522
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar CVE
$1.172786
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar DJF
Fr2.1594
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar DOP
$0.783972
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar DZD
د.ج1.59637
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar FJD
$0.027816
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar GNF
Fr106.079
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar GTQ
Q0.093452
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar GYD
$2.55224
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) naar ISK
kr1.5494

Voor een beter begrip van John Tsubasa Rivals kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van John Tsubasa Rivals
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over John Tsubasa Rivals

Hoeveel is John Tsubasa Rivals (JOHN) vandaag waard?
De live JOHN prijs in USD is 0.0122 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige JOHN naar USD prijs?
De huidige prijs van JOHN naar USD is $ 0.0122. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van John Tsubasa Rivals?
De marktkapitalisatie van JOHN is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van JOHN?
De circulerende voorraad van JOHN is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van JOHN?
JOHN bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van JOHN?
JOHN zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van JOHN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van JOHN is $ 64.36K USD.
Zal JOHN dit jaar hoger gaan?
JOHN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de JOHN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
John Tsubasa Rivals (JOHN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

