Wat is John Tsubasa Rivals (JOHN)?

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value. Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

John Tsubasa Rivals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal John Tsubasa Rivals (JOHN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je John Tsubasa Rivals (JOHN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor John Tsubasa Rivals te bekijken.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van John Tsubasa Rivals (JOHN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van JOHN token !

Hoe koop je John Tsubasa Rivals (JOHN)?

John Tsubasa Rivals bron

Voor een beter begrip van John Tsubasa Rivals kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over John Tsubasa Rivals Hoeveel is John Tsubasa Rivals (JOHN) vandaag waard? De live JOHN prijs in USD is 0.0122 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige JOHN naar USD prijs? $ 0.0122 . Bekijk De huidige prijs van JOHN naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van John Tsubasa Rivals? De marktkapitalisatie van JOHN is -- USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van JOHN? De circulerende voorraad van JOHN is -- USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van JOHN? JOHN bereikte een ATH-prijs van -- USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van JOHN? JOHN zag een ATL-prijs van -- USD . Wat is het handelsvolume van JOHN? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van JOHN is $ 64.36K USD . Zal JOHN dit jaar hoger gaan? JOHN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de JOHN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Belangrijke updates uit de sector

