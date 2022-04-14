Japan Open Chain (JOC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Japan Open Chain (JOC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Japan Open Chain (JOC) Informatie Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the "Proof of Authority (PoA)" consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators. Officiële website: https://www.japanopenchain.org/en/ Whitepaper: https://www.jbfd.org/en/joc-whitepaper Block explorer: https://explorer.japanopenchain.org/

Japan Open Chain (JOC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Japan Open Chain (JOC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 102.50M $ 102.50M $ 102.50M Hoogste ooit: $ 1 $ 1 $ 1 Laagste ooit: $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 Huidige prijs: $ 0.1025 $ 0.1025 $ 0.1025 Meer informatie over Japan Open Chain (JOC) prijs

Japan Open Chain (JOC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Japan Open Chain (JOC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JOC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JOC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JOC begrijpt, kun je de live prijs van JOC token verkennen!

Hoe koop je JOC? Wil je Japan Open Chain (JOC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om JOC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je JOC koopt op MEXC!

Japan Open Chain (JOC) Prijsgeschiedenis Door de JOC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de JOC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van JOC Wil je weten waar je JOC naartoe gaat? Onze JOC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JOC token!

