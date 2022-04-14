I m a Jeet (JEETS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in I m a Jeet (JEETS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

I m a Jeet (JEETS) Informatie $JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer. $JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer. Officiële website: https://Jeets.ai Block explorer: https://solscan.io/token/7D87YFU86HJcHwc3izRp27eAH6G9MYY8WeoE1R5xpump Koop nu JEETS!

I m a Jeet (JEETS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor I m a Jeet (JEETS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Hoogste ooit: $ 0.0042734 $ 0.0042734 $ 0.0042734 Laagste ooit: $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 Huidige prijs: $ 0.0033399 $ 0.0033399 $ 0.0033399 Meer informatie over I m a Jeet (JEETS) prijs

I m a Jeet (JEETS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van I m a Jeet (JEETS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JEETS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JEETS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JEETS begrijpt, kun je de live prijs van JEETS token verkennen!

I m a Jeet (JEETS) Prijsgeschiedenis Door de JEETS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de JEETS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van JEETS Wil je weten waar je JEETS naartoe gaat? Onze JEETS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JEETS token!

