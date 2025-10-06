BeursDEX+
De live JDcom prijs vandaag is 31.8 USD. Volg realtime JDON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de JDON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 JDON naar USD live prijs:

$31.8
$31.8$31.8
-1.42%1D
USD
JDcom (JDON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:48:41 (UTC+8)

JDcom (JDON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 30.97
$ 30.97$ 30.97
24u laag
$ 32.36
$ 32.36$ 32.36
24u hoog

$ 30.97
$ 30.97$ 30.97

$ 32.36
$ 32.36$ 32.36

$ 36.90868486875765
$ 36.90868486875765$ 36.90868486875765

$ 30.590269632126216
$ 30.590269632126216$ 30.590269632126216

-0.04%

-1.42%

-9.15%

-9.15%

JDcom (JDON) real-time prijs is $ 31.8. De afgelopen 24 uur werd er JDON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 30.97 en een hoogtepunt van $ 32.36, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JDON hoogste prijs aller tijden is $ 36.90868486875765, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 30.590269632126216 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JDON met -0.04% veranderd in het afgelopen uur, -1.42% in de afgelopen 24 uur en -9.15% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

JDcom (JDON) Marktinformatie

No.2151

$ 963.72K
$ 963.72K$ 963.72K

$ 58.18K
$ 58.18K$ 58.18K

$ 963.72K
$ 963.72K$ 963.72K

30.31K
30.31K 30.31K

30,305.69409858
30,305.69409858 30,305.69409858

ETH

De huidige marktkapitalisatie van JDcom is $ 963.72K, met een handelsvolume van $ 58.18K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JDON is 30.31K, met een totale voorraad van 30305.69409858. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 963.72K.

JDcom (JDON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van JDcom prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.4581-1.42%
30 dagen$ -3.53-10.00%
60 dagen$ +11.8+59.00%
90 dagen$ +11.8+59.00%
JDcom prijswijziging vandaag

JDON registreerde vandaag een verandering van $ -0.4581 (-1.42%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

JDcom 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -3.53 (-10.00%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

JDcom 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,JDON zien we een verandering van $ +11.8 (+59.00%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

JDcom 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +11.8 (+59.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van JDcom (JDON) bekijken?

Bekijk nu de JDcomprijsgeschiedenispagina.

Wat is JDcom (JDON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

JDcom is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeJDcom investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van JDON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over JDcom lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je JDcom aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

JDcom Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal JDcom (JDON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je JDcom (JDON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor JDcom te bekijken.

Bekijk nu de JDcom prijsvoorspelling !

JDcom (JDON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van JDcom (JDON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van JDON token !

Hoe koop je JDcom (JDON)?

Op zoek naar Hoe koop je JDcom? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt JDcom gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

JDON naar lokale valuta's

JDcom bron

Voor een beter begrip van JDcom kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van JDcom
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over JDcom

Hoeveel is JDcom (JDON) vandaag waard?
De live JDON prijs in USD is 31.8 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige JDON naar USD prijs?
De huidige prijs van JDON naar USD is $ 31.8. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van JDcom?
De marktkapitalisatie van JDON is $ 963.72K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van JDON?
De circulerende voorraad van JDON is 30.31K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van JDON?
JDON bereikte een ATH-prijs van 36.90868486875765 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van JDON?
JDON zag een ATL-prijs van 30.590269632126216 USD.
Wat is het handelsvolume van JDON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van JDON is $ 58.18K USD.
Zal JDON dit jaar hoger gaan?
JDON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de JDON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
JDcom (JDON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

