Jager Hunter (JAGER) Informatie Officiële website: https://jager.meme Block explorer: https://bscscan.com/address/0x74836cc0e821a6be18e407e6388e430b689c66e9 Koop nu JAGER!

Jager Hunter (JAGER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Jager Hunter (JAGER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M Totale voorraad: $ 13,625.26T $ 13,625.26T $ 13,625.26T Circulerende voorraad: $ 13,625.26T $ 13,625.26T $ 13,625.26T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.06M $ 10.06M $ 10.06M Hoogste ooit: $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 Laagste ooit: $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 Huidige prijs: $ 0.0000000006888 $ 0.0000000006888 $ 0.0000000006888 Meer informatie over Jager Hunter (JAGER) prijs

Jager Hunter (JAGER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Jager Hunter (JAGER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JAGER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JAGER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JAGER begrijpt, kun je de live prijs van JAGER token verkennen!

Jager Hunter (JAGER) Prijsgeschiedenis Door de JAGER prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de JAGER prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van JAGER Wil je weten waar je JAGER naartoe gaat? Onze JAGER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JAGER token!

