Jable (JAB) Informatie Football X is a next-generation prediction platform powered by Football AI, seamlessly blending AI-driven performance metrics with fans' intellectual curiosity to redefine the football experience. Football X creates a dynamic foundation for innovative digital interactions by providing advanced insights and engaging predictions. Building on this foundation, the Jable Token (JAB) emerges as a groundbreaking blockchain payment solution exclusively designed for trading digital content generated by Football AI. It facilitates the consumption of Football AI-generated digital football content and empowers fans by recognizing their intellectual property rights on fan-centered, AI-driven platforms (e.g., customizing or remixing predictions, etc.)Additionally, it paves the way for future expansion to leagues, clubs, and media services. Officiële website: http://www.jable.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x9AaF731799e824a74a4D3a14e6B00bcc28c327dB Koop nu JAB!

Jable (JAB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Jable (JAB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M Hoogste ooit: $ 0.17023 $ 0.17023 $ 0.17023 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.001111 $ 0.001111 $ 0.001111 Meer informatie over Jable (JAB) prijs

Jable (JAB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Jable (JAB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JAB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JAB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JAB begrijpt, kun je de live prijs van JAB token verkennen!

Hoe koop je JAB? Wil je Jable (JAB) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om JAB te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je JAB koopt op MEXC!

Jable (JAB) Prijsgeschiedenis Door de JAB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de JAB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van JAB Wil je weten waar je JAB naartoe gaat? Onze JAB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JAB token!

