izumi Finance (IZI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in izumi Finance (IZI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

izumi Finance (IZI) Informatie izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way. izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way. Officiële website: https://izumi.finance/home Whitepaper: https://docs.izumi.finance/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200 Koop nu IZI!

izumi Finance (IZI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor izumi Finance (IZI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.72M $ 8.72M $ 8.72M Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 787.40M $ 787.40M $ 787.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.14M $ 22.14M $ 22.14M Hoogste ooit: $ 0.2324 $ 0.2324 $ 0.2324 Laagste ooit: $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 Huidige prijs: $ 0.011071 $ 0.011071 $ 0.011071 Meer informatie over izumi Finance (IZI) prijs

izumi Finance (IZI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van izumi Finance (IZI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IZI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IZI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IZI begrijpt, kun je de live prijs van IZI token verkennen!

Hoe koop je IZI? Wil je izumi Finance (IZI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om IZI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je IZI koopt op MEXC!

izumi Finance (IZI) Prijsgeschiedenis Door de IZI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de IZI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van IZI Wil je weten waar je IZI naartoe gaat? Onze IZI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IZI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!