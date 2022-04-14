IX Token (IXT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in IX Token (IXT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

IX Token (IXT) Informatie PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. Officiële website: https://www.planetix.com/ Whitepaper: https://whitepaper.planetix.com/ Block explorer: https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe Koop nu IXT!

IX Token (IXT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor IX Token (IXT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.71M $ 16.71M $ 16.71M Totale voorraad: $ 153.26M $ 153.26M $ 153.26M Circulerende voorraad: $ 131.44M $ 131.44M $ 131.44M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.48M $ 19.48M $ 19.48M Hoogste ooit: $ 0.9778 $ 0.9778 $ 0.9778 Laagste ooit: $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 Huidige prijs: $ 0.12711 $ 0.12711 $ 0.12711 Meer informatie over IX Token (IXT) prijs

IX Token (IXT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van IX Token (IXT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IXT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IXT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IXT begrijpt, kun je de live prijs van IXT token verkennen!

Hoe koop je IXT? Wil je IX Token (IXT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om IXT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je IXT koopt op MEXC!

IX Token (IXT) Prijsgeschiedenis Door de IXT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de IXT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van IXT Wil je weten waar je IXT naartoe gaat? Onze IXT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IXT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!