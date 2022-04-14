iUP (IUP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in iUP (IUP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

iUP (IUP) Informatie IUPPITER is a Web3 gaming platform that enables digital asset ownership, cross-game interoperability, and decentralized game economies through its proprietary DOCK middleware. IUPPITER is a Web3 gaming platform that enables digital asset ownership, cross-game interoperability, and decentralized game economies through its proprietary DOCK middleware. Officiële website: https://www.iuppiter.io Whitepaper: https://iuppiter.gitbook.io/iuppiter_whitepaper Block explorer: https://explorer.xpla.io/mainnet/address/xpla10804823gxas3d9g8knrutvzkkz92m2ctvsafnan8zw6cqa6sd47qfdg9k8

iUP (IUP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor iUP (IUP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Hoogste ooit: $ 0.3384 $ 0.3384 $ 0.3384 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.001735 $ 0.001735 $ 0.001735 Meer informatie over iUP (IUP) prijs

iUP (IUP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van iUP (IUP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IUP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IUP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IUP begrijpt, kun je de live prijs van IUP token verkennen!

