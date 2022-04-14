Itheum (ITHEUM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Itheum (ITHEUM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Itheum (ITHEUM) Informatie Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that's built on top of blockchain technology and decentralized governance. Officiële website: https://itheum.io Whitepaper: https://dev.to/itheum/itheum-data-dex-whitepaper-ooo Block explorer: https://solscan.io/token/iTHSaXjdqFtcnLK4EFEs7mqYQbJb6B7GostqWbBQwaV

Itheum (ITHEUM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Itheum (ITHEUM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 484.01K $ 484.01K $ 484.01K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 486.44M $ 486.44M $ 486.44M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Hoogste ooit: $ 0.299 $ 0.299 $ 0.299 Laagste ooit: $ 0.000836919399514103 $ 0.000836919399514103 $ 0.000836919399514103 Huidige prijs: $ 0.000995 $ 0.000995 $ 0.000995 Meer informatie over Itheum (ITHEUM) prijs

Itheum (ITHEUM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Itheum (ITHEUM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ITHEUM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ITHEUM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ITHEUM begrijpt, kun je de live prijs van ITHEUM token verkennen!

Itheum (ITHEUM) Prijsgeschiedenis Door de ITHEUM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ITHEUM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ITHEUM Wil je weten waar je ITHEUM naartoe gaat? Onze ITHEUM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ITHEUM token!

