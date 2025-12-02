ITALIANROT prijs vandaag

De live ITALIANROT (ITALIANROT) koers van vandaag is $ 0.0008604, met een 4.39% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige ITALIANROT naar USD omrekenkoers is $ 0.0008604 per ITALIANROT.

ITALIANROT staat momenteel op #- op basis van marktkapitalisatie op --, met een circulerend aanbod van -- ITALIANROT. De afgelopen 24 uur handelde ITALIANROT tussen $ 0.000771 (laag) en $ 0.0009362 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op --, terwijl de laagste prijs aller tijden op -- staat.

In prestaties op de korte termijn, bewoog ITALIANROT in het laatste uur +0.71% en -28.73% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume $ 50.19K.

ITALIANROT (ITALIANROT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie ---- -- Volume (24u) $ 50.19K$ 50.19K $ 50.19K Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Circulerende voorraad ---- -- Totale voorraad ---- -- Publieke blockchain SOL

