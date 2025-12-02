BeursDEX+
De live ITALIANROT prijs vandaag is 0.0008604 USD.ITALIANROT marktkapitalisaite is -- USD. Volg realtime ITALIANROT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer!

Meer over ITALIANROT

ITALIANROT Prijsinformatie

Wat is ITALIANROT

ITALIANROT tokenomie

ITALIANROT Prijsvoorspelling

ITALIANROT Geschiedenis

ITALIANROT koopgids

ITALIANROT logo

ITALIANROT koers(ITALIANROT)

1 ITALIANROT naar USD live prijs:

$0.0008594
+4.39%1D
ITALIANROT (ITALIANROT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-12-29 16:11:55 (UTC+8)

ITALIANROT prijs vandaag

De live ITALIANROT (ITALIANROT) koers van vandaag is $ 0.0008604, met een 4.39% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige ITALIANROT naar USD omrekenkoers is $ 0.0008604 per ITALIANROT.

ITALIANROT staat momenteel op #- op basis van marktkapitalisatie op --, met een circulerend aanbod van -- ITALIANROT. De afgelopen 24 uur handelde ITALIANROT tussen $ 0.000771 (laag) en $ 0.0009362 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op --, terwijl de laagste prijs aller tijden op -- staat.

In prestaties op de korte termijn, bewoog ITALIANROT in het laatste uur +0.71% en -28.73% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume $ 50.19K.

ITALIANROT (ITALIANROT) Marktinformatie

$ 50.19K
$ 0.00
De huidige marktkapitalisatie van ITALIANROT is --, met een handelsvolume van $ 50.19K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ITALIANROT is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

ITALIANROT Prijsgeschiedenis USD

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.000771
24u laag
$ 0.0009362
24u hoog

$ 0.000771
$ 0.0009362
--
--
+0.71%

+4.39%

-28.73%

-28.73%

ITALIANROT (ITALIANROT) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van ITALIANROT prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.000036141+4.39%
30 dagen$ -0.0007476-46.50%
60 dagen$ -0.0006396-42.64%
90 dagen$ -0.0006396-42.64%
ITALIANROT prijswijziging vandaag

ITALIANROT registreerde vandaag een verandering van $ +0.000036141 (+4.39%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

ITALIANROT 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0007476 (-46.50%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

ITALIANROT 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ITALIANROT zien we een verandering van $ -0.0006396 (-42.64%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

ITALIANROT 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0006396 (-42.64%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van ITALIANROT (ITALIANROT) bekijken?

Bekijk nu de ITALIANROTprijsgeschiedenispagina.

AI-analyse voor ITALIANROT

Met AI-gestuurde inzichten worden de laatste ITALIANROT prijsbewegingen, trends in handelsvolumes en marktsentimentindicatoren geanalyseerd. Zo krijg je realtime updates waarmee je handelskansen kunt identificeren en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Welke factoren beïnvloeden ITALIANROT prijzen?

De prijsfactoren voor ITALIANROT omvatten: vraag-en-aanboddynamiek, marktsentiment, handelsvolume, bewegingen van grote beleggers, buzz op sociale media, noteringen op beurzen, reguleringsnieuws, correlatie met Bitcoin, projectontwikkelingen, partnerschappen, groei van de gemeenschap, veranderingen in tokenomics en algemene trends op de cryptomarkt.

Waarom willen mensen vandaag de prijs van ITALIANROT weten?

Mensen willen vandaag de ITALIANROT-prijs kennen om verschillende redenen: handelsbeslissingen, portefeuillevolging, beleggingstiming, winst/verliesberekeningen, marktsentimentanalyse en speculatiekansen. Realtime prijzen helpen handelaren om koop- en verkooporders effectief uit te voeren en risico's te beheersen in volatiele cryptomarkten.

Prijsvoorspelling voor ITALIANROT

ITALIANROT (ITALIANROT) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 5 jaar)
Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ITALIANROT in 2030 een prijs van $ -- voorspeld met een groei van 0.00%.
ITALIANROT (ITALIANROT) Prijsvoorspelling voor 2040 (over 15 jaar)

In 2040 zou de prijs van ITALIANROT potentieel een groei van 0.00% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ -- kunnen bereiken.

Voor realtime scenarioprojecties en meer gepersonaliseerde analyses kunnen gebruikers gebruikmaken van de Prijsvoorspellingstool en AI Marktinzichten van MEXC.
Disclaimer: Deze scenario's zijn illustratief en leerzaam; cryptocurrencies zijn volatiel. Voer je eigen onderzoek uit (DYOR) voordat je beslissingen neemt.
Wil je weten wat de ITALIANROT prijs zal bereiken in 2025-2026? Bezoek onze ITALIANROT prijsvoorspellingspagina voor prijsvoorspellingen voor de jaren 2025-2026 door te klikken op ITALIANROT prijsvoorspelling.

ITALIANROT kopen en investeren

Klaar om aan de slag te gaan met ITALIANROT? ITALIANROT kopen is snel en beginnersvriendelijk op MEXC. Je kunt direct beginnen met handelen nadat je je eerste aankoop hebt gedaan. Lees voor meer informatie onze volledige gids over ITALIANROT kopen. Hieronder vind je een kort overzicht in 5 stappen om je te helpen bij ITALIANROT (ITALIANROT) kopen.

Stap 1

Meld je aan voor een account en voltooi KYC

Meld je eerst aan voor een account en voltooi KYC op MEXC. Je kunt dit doen op de officiële website van MEXC of de MEXC App met je telefoonnummer of e-mailadres.
Stap 2

Voeg USDT, USDC of USDE toe aan je portfolio

USDT, USDC en USDE maken handel op MEXC mogelijk. Je kunt USDT, USDC en USDE kopen via bankoverschrijving, OTC of P2P-handel.
Stap 3

Ga naar de Spothandelspagina

Klik op de MEXC-website op Spot in de bovenste balk en zoek naar de tokens van je voorkeur.
Stap 4

Kies je tokens

Met meer dan -- tokens beschikbaar, kun je gemakkelijk Bitcoin, Ethereum en andere trending tokens kopen.
Stap 5

Voltooi je aankoop

Voer het aantal tokens of de tegenwaarde in je lokale valuta in. Klik op Kopen en het ITALIANROT wordt direct bijgeschreven in je wallet.
Gids om ITALIANROT (ITALIANROT) te kopen

Wat kun je doen met ITALIANROT

Als je ITALIANROT bezit, kun je meer deuren openen dan wanneer je alleen maar koopt en vasthoud. Je kunt BTC verhandelen op honderden markten, passieve beloningen verdienen via flexibele staking- en spaarproducten of professionele handelstools gebruiken om je vermogen te laten groeien. Of je nu een beginnende of ervaren investeerder bent: met MEXC kun je eenvoudig je cryptopotentieel maximaliseren. Hieronder staan ​​de vier beste manieren waarop je het maximale uit je Bitcoin tokens kunt halen

  • Verken de MEXC Spotmarkt

    Verken de MEXC Spotmarkt

    Handel in meer dan 2.800 tokens met extreem lage kosten.

    Futures-handel

    Futures-handel

    Handel met een hefboomwerking tot 500x en grote liquiditeit.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake tokens en verdien geweldige airdrops.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Koop en verkoop nieuwe tokens voordat ze officieel worden genoteerd.

Handel met extreem lage kosten op MEXC

ITALIANROT (ITALIANROT) kopen op MEXC betekent meer waar voor je geld. MEXC is een van de cryptoplatforms met de laagste kosten op de markt en helpt jou de kosten vanaf je allereerste transactie te verlagen.

Spot-handelskosten:
Maker
Taker
Futures-handelskosten:
Maker
Taker

Bekijk de concurrerende handelskosten van MEXC

Bovendien kun je geselecteerde spottokens verhandelen zonder enige kosten via MEXC's Zero Fee Fest.

Wat is ITALIANROT (ITALIANROT)?

AI-generated abstract animal characters

ITALIANROT bron

Voor een beter begrip van ITALIANROT kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over ITALIANROT

Hoeveel zal 1 ITALIANROT waard zijn in 2030?
Bij een jaarlijkse groei van 5% zou de geschatte waarde van ITALIANROT in 2026 ongeveer -- kunnen bedragen, in 2030 --, in 2035 -- en in 2040 --. Deze cijfers illustreren een scenario van gestage samengestelde groei, hoewel de werkelijke toekomstige prijs afhankelijk zal zijn van de acceptatie door de markt, ontwikkelingen in de regelgeving en macro-economische omstandigheden. Bekijk hieronder de volledige prognosetabel voor een gedetailleerd jaarlijks overzicht van potentiële ITALIANROT prijzen en verwachte ROI.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-12-29 16:11:55 (UTC+8)

ITALIANROT (ITALIANROT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
12-27 23:37:37Industrie-updates
U.S. spot Bitcoin ETFs saw net outflows of $589.4 million this week
12-27 06:05:00Industrie-updates
$258 million liquidated across the network in the past 24 hours, mainly long positions
12-27 04:43:49Industrie-updates
Hyperliquid 2025 Full Year Net Inflow of $3.87 Billion, Trading Volume Nearly $3 Trillion
12-26 19:49:23Industrie-updates
Stablecoin Total Market Cap Grows 70% This Year, Driven Primarily by Global Payment Applications and Institutional Demand
12-26 12:18:00Industrie-updates
Crypto Market Dips Slightly, BTC Holds at $87K, Largest Options Expiry in History May Break the Calm
12-26 10:11:00Edelmetalen
Spot gold and silver maintain upward momentum, gold breaks through $4,500/oz, gold-silver ratio hits new low since February 2014

ITALIANROT Trending nieuws

Getokeniseerd goud: nieuwe standaard voor stabiele digitale waarde

Getokeniseerd goud: nieuwe standaard voor stabiele digitale waarde

December 2, 2025
Bitcoin-cyclus in verandering: wat betekent dit voor 2025?

Bitcoin-cyclus in verandering: wat betekent dit voor 2025?

December 2, 2025
Vanguard opent deuren voor gereguleerde crypto-producten

Vanguard opent deuren voor gereguleerde crypto-producten

December 2, 2025
Ontdek meer over ITALIANROT

ITALIANROT USDT (Futures Trading)

Ga long of short op ITALIANROT met hefboomwerking. Ontdek ITALIANROT USDT Futures-handel op MEXC en profiteer van marktschommelingen.

Handel in ITALIANROT (ITALIANROT) markten op MEXC

Verken spot- en futuresmarkten, bekijk live ITALIANROT prijs en volume en handel direct.

Paren
Prijs
24u wijziging
24u volume
ITALIANROT/USDT
$0.0008594
+4.37%
0.00% (USDT)

Meer cryptocurrencies om te ontdekken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

