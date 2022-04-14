Nifty Island (ISLAND) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nifty Island (ISLAND), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nifty Island (ISLAND) Informatie Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards. Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards. Officiële website: https://www.niftyisland.com Whitepaper: https://guide.niftyisland.com Block explorer: https://solscan.io/token/HX6zNkjJ7zy653VoDWzbaYpSg7BrgLfq4i4RA7D5nkkz Koop nu ISLAND!

Nifty Island (ISLAND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nifty Island (ISLAND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Totale voorraad: $ 935.53M $ 935.53M $ 935.53M Circulerende voorraad: $ 150.53M $ 150.53M $ 150.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.82M $ 11.82M $ 11.82M Hoogste ooit: $ 0.7836 $ 0.7836 $ 0.7836 Laagste ooit: $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 Huidige prijs: $ 0.011815 $ 0.011815 $ 0.011815 Meer informatie over Nifty Island (ISLAND) prijs

Nifty Island (ISLAND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nifty Island (ISLAND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ISLAND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ISLAND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ISLAND begrijpt, kun je de live prijs van ISLAND token verkennen!

Nifty Island (ISLAND) Prijsgeschiedenis Door de ISLAND prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ISLAND prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ISLAND Wil je weten waar je ISLAND naartoe gaat? Onze ISLAND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ISLAND token!

