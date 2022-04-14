ISKRA Token (ISK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ISKRA Token (ISK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ISKRA Token (ISK) Informatie Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. Officiële website: https://iskra.world/ Whitepaper: https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play Block explorer: https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C Koop nu ISK!

ISKRA Token (ISK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ISKRA Token (ISK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.28M Totale voorraad: $ 996.85M Circulerende voorraad: $ 383.17M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.35M Hoogste ooit: $ 0.3015 Laagste ooit: $ 0.002893097989614719 Huidige prijs: $ 0.00335 Meer informatie over ISKRA Token (ISK) prijs

ISKRA Token (ISK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ISKRA Token (ISK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ISK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ISK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ISK begrijpt, kun je de live prijs van ISK token verkennen!

ISKRA Token (ISK) Prijsgeschiedenis Door de ISK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ISK prijsgeschiedenis!

