Iron Fish (IRON) Informatie Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy. Officiële website: https://ironfish.network/ Whitepaper: https://ironfish.network/docs/whitepaper/1_introduction Block explorer: https://explorer.ironfish.network/

Iron Fish (IRON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Iron Fish (IRON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 66.67M $ 66.67M $ 66.67M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.83M $ 9.83M $ 9.83M Hoogste ooit: $ 4 $ 4 $ 4 Laagste ooit: $ 0.07877187701738696 $ 0.07877187701738696 $ 0.07877187701738696 Huidige prijs: $ 0.1474 $ 0.1474 $ 0.1474 Meer informatie over Iron Fish (IRON) prijs

Iron Fish (IRON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Iron Fish (IRON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IRON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IRON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IRON begrijpt, kun je de live prijs van IRON token verkennen!

Iron Fish (IRON) Prijsgeschiedenis Door de IRON prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de IRON prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van IRON Wil je weten waar je IRON naartoe gaat? Onze IRON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IRON token!

