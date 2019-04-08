IRISnet (IRIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in IRISnet (IRIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

IRISnet (IRIS) Informatie IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains. IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains. Officiële website: https://www.irisnet.org/ Whitepaper: https://www.irisnet.org/docs/resources/whitepaper-en.html Block explorer: https://irishub.iobscan.io/#/home Koop nu IRIS!

IRISnet (IRIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor IRISnet (IRIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Totale voorraad: $ 2.13B $ 2.13B $ 2.13B Circulerende voorraad: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Hoogste ooit: $ 0.31584 $ 0.31584 $ 0.31584 Laagste ooit: $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 Huidige prijs: $ 0.0009059 $ 0.0009059 $ 0.0009059 Meer informatie over IRISnet (IRIS) prijs

IRISnet (IRIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van IRISnet (IRIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IRIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IRIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IRIS begrijpt, kun je de live prijs van IRIS token verkennen!

Hoe koop je IRIS? Wil je IRISnet (IRIS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om IRIS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je IRIS koopt op MEXC!

IRISnet (IRIS) Prijsgeschiedenis Door de IRIS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de IRIS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van IRIS Wil je weten waar je IRIS naartoe gaat? Onze IRIS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IRIS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!