The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets. Officiële website: https://iqai.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9

IQ (IQ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor IQ (IQ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 74.16M $ 74.16M $ 74.16M Totale voorraad: $ 23.07B $ 23.07B $ 23.07B Circulerende voorraad: $ 23.07B $ 23.07B $ 23.07B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 192.84M $ 192.84M $ 192.84M Hoogste ooit: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Laagste ooit: $ 0.000624084526758 $ 0.000624084526758 $ 0.000624084526758 Huidige prijs: $ 0.003214 $ 0.003214 $ 0.003214 Meer informatie over IQ (IQ) prijs

IQ (IQ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van IQ (IQ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IQ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IQ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IQ begrijpt, kun je de live prijs van IQ token verkennen!

IQ (IQ) Prijsgeschiedenis Door de IQ prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de IQ prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van IQ Wil je weten waar je IQ naartoe gaat? Onze IQ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IQ token!

