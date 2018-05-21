IoTeX Network (IOTX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in IoTeX Network (IOTX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

IoTeX Network (IOTX) Informatie IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual "things" — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. Officiële website: https://www.iotex.io/ Whitepaper: https://iotex.io/2.0 Block explorer: https://iotexscan.io/

IoTeX Network (IOTX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor IoTeX Network (IOTX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 226.69M $ 226.69M $ 226.69M Totale voorraad: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B Circulerende voorraad: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 240.10M $ 240.10M $ 240.10M Hoogste ooit: $ 0.262048 $ 0.262048 $ 0.262048 Laagste ooit: $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 Huidige prijs: $ 0.02401 $ 0.02401 $ 0.02401 Meer informatie over IoTeX Network (IOTX) prijs

IoTeX Network (IOTX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van IoTeX Network (IOTX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IOTX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IOTX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IOTX begrijpt, kun je de live prijs van IOTX token verkennen!

Hoe koop je IOTX? Wil je IoTeX Network (IOTX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om IOTX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je IOTX koopt op MEXC!

IoTeX Network (IOTX) Prijsgeschiedenis Door de IOTX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de IOTX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van IOTX Wil je weten waar je IOTX naartoe gaat? Onze IOTX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IOTX token!

