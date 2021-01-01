Inverse DAO (INV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Inverse DAO (INV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Inverse DAO (INV) Informatie Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH. Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH. Officiële website: https://inverse.finance/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 Koop nu INV!

Inverse DAO (INV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Inverse DAO (INV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.83M $ 37.83M $ 37.83M Totale voorraad: $ 719.00K $ 719.00K $ 719.00K Circulerende voorraad: $ 708.07K $ 708.07K $ 708.07K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 38.42M $ 38.42M $ 38.42M Hoogste ooit: $ 2,001.66 $ 2,001.66 $ 2,001.66 Laagste ooit: $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 Huidige prijs: $ 53.43 $ 53.43 $ 53.43 Meer informatie over Inverse DAO (INV) prijs

Inverse DAO (INV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Inverse DAO (INV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INV begrijpt, kun je de live prijs van INV token verkennen!

Inverse DAO (INV) Prijsgeschiedenis Door de INV prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de INV prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van INV Wil je weten waar je INV naartoe gaat? Onze INV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van INV token!

