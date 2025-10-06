BeursDEX+
De live Intel prijs vandaag is 36.59 USD. Volg realtime INTCON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de INTCON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over INTCON

INTCON Prijsinformatie

Wat is INTCON

INTCON officiële website

INTCON tokenomie

INTCON Prijsvoorspelling

INTCON Geschiedenis

INTCON koopgids

INTCON-naar-Fiat valutaconversie

INTCON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Intel logo

Intel koers(INTCON)

1 INTCON naar USD live prijs:

$36.59
$36.59$36.59
-2.55%1D
USD
Intel (INTCON) live prijsgrafiek
Intel (INTCON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 35.66
$ 35.66$ 35.66
24u laag
$ 38.65
$ 38.65$ 38.65
24u hoog

$ 35.66
$ 35.66$ 35.66

$ 38.65
$ 38.65$ 38.65

$ 42.38863945727811
$ 42.38863945727811$ 42.38863945727811

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

-0.36%

-2.55%

-12.72%

-12.72%

Intel (INTCON) real-time prijs is $ 36.59. De afgelopen 24 uur werd er INTCON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 35.66 en een hoogtepunt van $ 38.65, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De INTCON hoogste prijs aller tijden is $ 42.38863945727811, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 23.741402264383435 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is INTCON met -0.36% veranderd in het afgelopen uur, -2.55% in de afgelopen 24 uur en -12.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Intel (INTCON) Marktinformatie

No.1869

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

$ 55.46K
$ 55.46K$ 55.46K

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

45.27K
45.27K 45.27K

45,268.70241363
45,268.70241363 45,268.70241363

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Intel is $ 1.66M, met een handelsvolume van $ 55.46K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van INTCON is 45.27K, met een totale voorraad van 45268.70241363. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.66M.

Intel (INTCON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Intel prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.9575-2.55%
30 dagen$ -0.63-1.70%
60 dagen$ +21.59+143.93%
90 dagen$ +21.59+143.93%
Intel prijswijziging vandaag

INTCON registreerde vandaag een verandering van $ -0.9575 (-2.55%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Intel 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.63 (-1.70%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Intel 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,INTCON zien we een verandering van $ +21.59 (+143.93%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Intel 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +21.59 (+143.93%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Intel (INTCON) bekijken?

Bekijk nu de Intelprijsgeschiedenispagina.

Wat is Intel (INTCON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Intel is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeIntel investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van INTCON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Intel lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Intel aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Intel Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Intel (INTCON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Intel (INTCON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Intel te bekijken.

Bekijk nu de Intel prijsvoorspelling !

Intel (INTCON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Intel (INTCON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van INTCON token !

Hoe koop je Intel (INTCON)?

Op zoek naar Hoe koop je Intel? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Intel gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

INTCON naar lokale valuta's

1 Intel(INTCON) naar VND
962,865.85
1 Intel(INTCON) naar AUD
A$56.3486
1 Intel(INTCON) naar GBP
27.8084
1 Intel(INTCON) naar EUR
31.8333
1 Intel(INTCON) naar USD
$36.59
1 Intel(INTCON) naar MYR
RM153.3121
1 Intel(INTCON) naar TRY
1,540.439
1 Intel(INTCON) naar JPY
¥5,598.27
1 Intel(INTCON) naar ARS
ARS$53,337.9748
1 Intel(INTCON) naar RUB
2,972.9375
1 Intel(INTCON) naar INR
3,242.9717
1 Intel(INTCON) naar IDR
Rp609,833.0894
1 Intel(INTCON) naar PHP
2,153.6874
1 Intel(INTCON) naar EGP
￡E.1,734.366
1 Intel(INTCON) naar BRL
R$197.586
1 Intel(INTCON) naar CAD
C$51.5919
1 Intel(INTCON) naar BDT
4,460.321
1 Intel(INTCON) naar NGN
52,799.37
1 Intel(INTCON) naar COP
$141,273.99
1 Intel(INTCON) naar ZAR
R.639.5932
1 Intel(INTCON) naar UAH
1,539.7072
1 Intel(INTCON) naar TZS
T.Sh.89,901.63
1 Intel(INTCON) naar VES
Bs8,159.57
1 Intel(INTCON) naar CLP
$34,614.14
1 Intel(INTCON) naar PKR
Rs10,344.7248
1 Intel(INTCON) naar KZT
19,176.819
1 Intel(INTCON) naar THB
฿1,190.2727
1 Intel(INTCON) naar TWD
NT$1,130.9969
1 Intel(INTCON) naar AED
د.إ134.2853
1 Intel(INTCON) naar CHF
Fr29.6379
1 Intel(INTCON) naar HKD
HK$284.3043
1 Intel(INTCON) naar AMD
֏13,997.5045
1 Intel(INTCON) naar MAD
.د.م340.6529
1 Intel(INTCON) naar MXN
$683.1353
1 Intel(INTCON) naar SAR
ريال137.2125
1 Intel(INTCON) naar ETB
Br5,596.4405
1 Intel(INTCON) naar KES
KSh4,727.0621
1 Intel(INTCON) naar JOD
د.أ25.94231
1 Intel(INTCON) naar PLN
135.383
1 Intel(INTCON) naar RON
лв161.7278
1 Intel(INTCON) naar SEK
kr350.5322
1 Intel(INTCON) naar BGN
лв62.203
1 Intel(INTCON) naar HUF
Ft12,348.7591
1 Intel(INTCON) naar CZK
776.0739
1 Intel(INTCON) naar KWD
د.ك11.23313
1 Intel(INTCON) naar ILS
119.6493
1 Intel(INTCON) naar BOB
Bs252.8369
1 Intel(INTCON) naar AZN
62.203
1 Intel(INTCON) naar TJS
SM337.3598
1 Intel(INTCON) naar GEL
99.5248
1 Intel(INTCON) naar AOA
Kz33,384.716
1 Intel(INTCON) naar BHD
.د.ب13.79443
1 Intel(INTCON) naar BMD
$36.59
1 Intel(INTCON) naar DKK
kr237.835
1 Intel(INTCON) naar HNL
L963.7806
1 Intel(INTCON) naar MUR
1,683.8718
1 Intel(INTCON) naar NAD
$636.3001
1 Intel(INTCON) naar NOK
kr373.9498
1 Intel(INTCON) naar NZD
$64.7643
1 Intel(INTCON) naar PAB
B/.36.59
1 Intel(INTCON) naar PGK
K155.5075
1 Intel(INTCON) naar QAR
ر.ق133.1876
1 Intel(INTCON) naar RSD
дин.3,734.7413
1 Intel(INTCON) naar UZS
soʻm435,595.1684
1 Intel(INTCON) naar ALL
L3,077.5849
1 Intel(INTCON) naar ANG
ƒ65.4961
1 Intel(INTCON) naar AWG
ƒ65.4961
1 Intel(INTCON) naar BBD
$73.18
1 Intel(INTCON) naar BAM
KM62.203
1 Intel(INTCON) naar BIF
Fr107,903.91
1 Intel(INTCON) naar BND
$47.567
1 Intel(INTCON) naar BSD
$36.59
1 Intel(INTCON) naar JMD
$5,873.7927
1 Intel(INTCON) naar KHR
146,947.6354
1 Intel(INTCON) naar KMF
Fr15,587.34
1 Intel(INTCON) naar LAK
795,434.7667
1 Intel(INTCON) naar LKR
රු11,151.9002
1 Intel(INTCON) naar MDL
L626.7867
1 Intel(INTCON) naar MGA
Ar164,819.655
1 Intel(INTCON) naar MOP
P292.72
1 Intel(INTCON) naar MVR
563.486
1 Intel(INTCON) naar MWK
MK63,524.2649
1 Intel(INTCON) naar MZN
MT2,339.9305
1 Intel(INTCON) naar NPR
रु5,190.6574
1 Intel(INTCON) naar PYG
259,496.28
1 Intel(INTCON) naar RWF
Fr53,092.09
1 Intel(INTCON) naar SBD
$301.1357
1 Intel(INTCON) naar SCR
492.1355
1 Intel(INTCON) naar SRD
$1,408.715
1 Intel(INTCON) naar SVC
$320.1625
1 Intel(INTCON) naar SZL
L636.666
1 Intel(INTCON) naar TMT
m128.4309
1 Intel(INTCON) naar TND
د.ت107.50142
1 Intel(INTCON) naar TTD
$248.0802
1 Intel(INTCON) naar UGX
Sh127,479.56
1 Intel(INTCON) naar XAF
Fr20,892.89
1 Intel(INTCON) naar XCD
$98.793
1 Intel(INTCON) naar XOF
Fr20,892.89
1 Intel(INTCON) naar XPF
Fr3,768.77
1 Intel(INTCON) naar BWP
P493.965
1 Intel(INTCON) naar BZD
$73.5459
1 Intel(INTCON) naar CVE
$3,517.3967
1 Intel(INTCON) naar DJF
Fr6,476.43
1 Intel(INTCON) naar DOP
$2,351.2734
1 Intel(INTCON) naar DZD
د.ج4,784.8743
1 Intel(INTCON) naar FJD
$83.4252
1 Intel(INTCON) naar GNF
Fr318,150.05
1 Intel(INTCON) naar GTQ
Q280.2794
1 Intel(INTCON) naar GYD
$7,654.628
1 Intel(INTCON) naar ISK
kr4,646.93

Intel bron

Voor een beter begrip van Intel kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Intel
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Intel

Hoeveel is Intel (INTCON) vandaag waard?
De live INTCON prijs in USD is 36.59 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige INTCON naar USD prijs?
De huidige prijs van INTCON naar USD is $ 36.59. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Intel?
De marktkapitalisatie van INTCON is $ 1.66M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van INTCON?
De circulerende voorraad van INTCON is 45.27K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van INTCON?
INTCON bereikte een ATH-prijs van 42.38863945727811 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van INTCON?
INTCON zag een ATL-prijs van 23.741402264383435 USD.
Wat is het handelsvolume van INTCON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van INTCON is $ 55.46K USD.
Zal INTCON dit jaar hoger gaan?
INTCON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de INTCON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

