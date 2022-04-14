Inspect (INSP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Inspect (INSP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Inspect (INSP) Informatie Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs. Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs. Officiële website: https://www.inspect.xyz Whitepaper: https://inspect.gitbook.io/inspect/overview/the-foundation Block explorer: https://etherscan.io/token/0x186ef81fd8e77eec8bffc3039e7ec41d5fc0b457 Koop nu INSP!

Inspect (INSP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Inspect (INSP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.35M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 798.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.71M Hoogste ooit: $ 0.4096 Laagste ooit: $ 0.003948942101004962 Huidige prijs: $ 0.01171

Inspect (INSP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Inspect (INSP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INSP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INSP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INSP begrijpt, kun je de live prijs van INSP token verkennen!

Hoe koop je INSP? Wil je Inspect (INSP) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om INSP te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

