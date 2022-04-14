INIT (INIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in INIT (INIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

INIT (INIT) Informatie Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia's core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles. Officiële website: https://initia.xyz/ Whitepaper: https://docs.initia.xyz/ Block explorer: https://scan.initia.xyz/

INIT (INIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor INIT (INIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 53.59M $ 53.59M $ 53.59M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 165.04M $ 165.04M $ 165.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 324.70M $ 324.70M $ 324.70M Hoogste ooit: $ 1.4475 $ 1.4475 $ 1.4475 Laagste ooit: $ 0.30177615101557165 $ 0.30177615101557165 $ 0.30177615101557165 Huidige prijs: $ 0.3247 $ 0.3247 $ 0.3247 Meer informatie over INIT (INIT) prijs

INIT (INIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van INIT (INIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INIT begrijpt, kun je de live prijs van INIT token verkennen!

Hoe koop je INIT? Wil je INIT (INIT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om INIT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je INIT koopt op MEXC!

INIT (INIT) Prijsgeschiedenis Door de INIT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de INIT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van INIT Wil je weten waar je INIT naartoe gaat? Onze INIT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van INIT token!

