WAGMI HUB (INFOFI) Informatie WAGMI is creating the most viral Web3 ecosystem across three verticals: InfoFi, AI, and Memes, supported by over 9 million users and trusted by top crypto names. WAGMI is creating the most viral Web3 ecosystem across three verticals: InfoFi, AI, and Memes, supported by over 9 million users and trusted by top crypto names. Officiële website: https://wagmi.ceo/ Whitepaper: https://docs.wagmi.ceo/ Block explorer: https://solscan.io/token/CcGRp72WaCjK8VQvNLTkNsxe9ajhF8n2DzV56P2rMbg4 Koop nu INFOFI!

WAGMI HUB (INFOFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WAGMI HUB (INFOFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 200.00K $ 200.00K $ 200.00K Hoogste ooit: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.0002 $ 0.0002 $ 0.0002 Meer informatie over WAGMI HUB (INFOFI) prijs

WAGMI HUB (INFOFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WAGMI HUB (INFOFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INFOFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INFOFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INFOFI begrijpt, kun je de live prijs van INFOFI token verkennen!

WAGMI HUB (INFOFI) Prijsgeschiedenis Door de INFOFI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de INFOFI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van INFOFI Wil je weten waar je INFOFI naartoe gaat? Onze INFOFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van INFOFI token!

