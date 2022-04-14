IMGNAI (IMGNAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in IMGNAI (IMGNAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

IMGNAI (IMGNAI) Informatie imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge. Officiële website: https://imgnai.com Block explorer: https://etherscan.io/token/0xA735A3AF76CC30791C61c10d585833829d36CBe0

IMGNAI (IMGNAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor IMGNAI (IMGNAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.49M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 776.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.49M Hoogste ooit: $ 0.065 Laagste ooit: $ 0.000046877671460728 Huidige prijs: $ 0.004489

IMGNAI (IMGNAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van IMGNAI (IMGNAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IMGNAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IMGNAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IMGNAI begrijpt, kun je de live prijs van IMGNAI token verkennen!

Hoe koop je IMGNAI? Wil je IMGNAI (IMGNAI) toevoegen aan je portfolio?

IMGNAI (IMGNAI) Prijsgeschiedenis Door de IMGNAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de IMGNAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van IMGNAI Wil je weten waar je IMGNAI naartoe gaat? Onze IMGNAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IMGNAI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd.

