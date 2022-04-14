IMGN Labs (IMGN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in IMGN Labs (IMGN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

IMGN Labs (IMGN) Informatie Officiële website: https://imgn.org Block explorer: https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1

IMGN Labs (IMGN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor IMGN Labs (IMGN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Hoogste ooit: $ 0.011005 $ 0.011005 $ 0.011005 Laagste ooit: $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 Huidige prijs: $ 0.003291 $ 0.003291 $ 0.003291 Meer informatie over IMGN Labs (IMGN) prijs

IMGN Labs (IMGN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van IMGN Labs (IMGN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IMGN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IMGN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IMGN begrijpt, kun je de live prijs van IMGN token verkennen!

IMGN Labs (IMGN) Prijsgeschiedenis Door de IMGN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de IMGN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van IMGN Wil je weten waar je IMGN naartoe gaat? Onze IMGN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IMGN token!

