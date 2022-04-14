SPACE ID (ID) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SPACE ID (ID), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SPACE ID (ID) Informatie SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity. Officiële website: https://space.id Whitepaper: https://docs.space.id Block explorer: https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406

SPACE ID (ID) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SPACE ID (ID), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 178.85M $ 178.85M $ 178.85M Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 308.60M $ 308.60M $ 308.60M Hoogste ooit: $ 1.8377 $ 1.8377 $ 1.8377 Laagste ooit: $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 Huidige prijs: $ 0.1543 $ 0.1543 $ 0.1543 Meer informatie over SPACE ID (ID) prijs

SPACE ID (ID) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SPACE ID (ID) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ID tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ID tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ID begrijpt, kun je de live prijs van ID token verkennen!

Hoe koop je ID? Wil je SPACE ID (ID) toevoegen aan je portfolio?

SPACE ID (ID) Prijsgeschiedenis Door de ID prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ID prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ID Wil je weten waar je ID naartoe gaat? Onze ID prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ID token!

