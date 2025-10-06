BeursDEX+
De live Impossible Cloud Net prijs vandaag is 0.30419 USD. Volg realtime ICNT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ICNT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Impossible Cloud Net koers(ICNT)

1 ICNT naar USD live prijs:

$0.30419
$0.30419
+2.66%1D
USD
Impossible Cloud Net (ICNT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:21:40 (UTC+8)

Impossible Cloud Net (ICNT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.27609
$ 0.27609
24u laag
$ 0.31274
$ 0.31274
24u hoog

$ 0.27609
$ 0.27609

$ 0.31274
$ 0.31274

--
--

--
--

+1.16%

+2.66%

+53.64%

+53.64%

Impossible Cloud Net (ICNT) real-time prijs is $ 0.30419. De afgelopen 24 uur werd er ICNT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.27609 en een hoogtepunt van $ 0.31274, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ICNT hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ICNT met +1.16% veranderd in het afgelopen uur, +2.66% in de afgelopen 24 uur en +53.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Impossible Cloud Net (ICNT) Marktinformatie

--
--

$ 117.33K
$ 117.33K

$ 212.93M
$ 212.93M

--
--

700,000,000
700,000,000

700,000,000
700,000,000

BASE

De huidige marktkapitalisatie van Impossible Cloud Net is --, met een handelsvolume van $ 117.33K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ICNT is --, met een totale voorraad van 700000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 212.93M.

Impossible Cloud Net (ICNT) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Impossible Cloud Net prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0078818+2.66%
30 dagen$ +0.0701+29.94%
60 dagen$ +0.04049+15.35%
90 dagen$ +0.03718+13.92%
Impossible Cloud Net prijswijziging vandaag

ICNT registreerde vandaag een verandering van $ +0.0078818 (+2.66%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Impossible Cloud Net 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.0701 (+29.94%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Impossible Cloud Net 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ICNT zien we een verandering van $ +0.04049 (+15.35%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Impossible Cloud Net 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.03718 (+13.92%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Impossible Cloud Net (ICNT) bekijken?

Bekijk nu de Impossible Cloud Netprijsgeschiedenispagina.

Wat is Impossible Cloud Net (ICNT)?

Impossible Cloud Net is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeImpossible Cloud Net investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ICNT staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Impossible Cloud Net lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Impossible Cloud Net aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Impossible Cloud Net Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Impossible Cloud Net (ICNT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Impossible Cloud Net (ICNT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Impossible Cloud Net te bekijken.

Bekijk nu de Impossible Cloud Net prijsvoorspelling !

Impossible Cloud Net (ICNT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Impossible Cloud Net (ICNT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ICNT token !

Hoe koop je Impossible Cloud Net (ICNT)?

Op zoek naar Hoe koop je Impossible Cloud Net? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Impossible Cloud Net gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ICNT naar lokale valuta's

1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar VND
8,004.75985
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar AUD
A$0.4684526
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar GBP
0.2311844
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar EUR
0.2646453
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar USD
$0.30419
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar MYR
RM1.2745561
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar TRY
12.806399
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar JPY
¥46.54107
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar ARS
ARS$443.4238468
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar RUB
24.7154375
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar INR
26.9603597
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar IDR
Rp5,069.8313054
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar PHP
17.9046234
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar EGP
￡E.14.418606
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar BRL
R$1.642626
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar CAD
C$0.4289079
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar BDT
37.080761
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar NGN
438.94617
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar COP
$1,174.47759
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar ZAR
R.5.3172412
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar UAH
12.8003152
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar TZS
T.Sh.747.39483
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar VES
Bs67.83437
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar CLP
$287.76374
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar PKR
Rs86.0005968
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar KZT
159.425979
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar THB
฿9.8953007
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar TWD
NT$9.4025129
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar AED
د.إ1.1163773
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar CHF
Fr0.2463939
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar HKD
HK$2.3635563
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar AMD
֏116.3678845
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar MAD
.د.م2.8320089
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar MXN
$5.6792273
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar SAR
ريال1.1407125
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar ETB
Br46.5258605
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar KES
KSh39.2983061
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar JOD
د.أ0.21567071
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar PLN
1.125503
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar RON
лв1.3445198
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar SEK
kr2.9141402
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar BGN
лв0.517123
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar HUF
Ft102.6610831
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar CZK
6.4518699
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar KWD
د.ك0.09338633
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar ILS
0.9947013
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar BOB
Bs2.1019529
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar AZN
0.517123
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar TJS
SM2.8046318
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar GEL
0.8273968
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar AOA
Kz277.542956
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar BHD
.د.ب0.11467963
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar BMD
$0.30419
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar DKK
kr1.977235
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar HNL
L8.0123646
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar MUR
13.9988238
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar NAD
$5.2898641
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar NOK
kr3.1088218
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar NZD
$0.5384163
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar PAB
B/.0.30419
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar PGK
K1.2928075
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar QAR
ر.ق1.1072516
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar RSD
дин.31.0486733
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar UZS
soʻm3,621.3089444
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar ALL
L25.5854209
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar ANG
ƒ0.5445001
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar AWG
ƒ0.5445001
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar BBD
$0.60838
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar BAM
KM0.517123
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar BIF
Fr897.05631
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar BND
$0.395447
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar BSD
$0.30419
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar JMD
$48.8316207
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar KHR
1,221.6452914
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar KMF
Fr129.58494
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar LAK
6,612.8259547
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar LKR
රු92.7110282
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar MDL
L5.2107747
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar MGA
Ar1,370.223855
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar MOP
P2.43352
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar MVR
4.684526
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar MWK
MK528.1073009
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar MZN
MT19.4529505
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar NPR
रु43.1523934
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar PYG
2,157.31548
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar RWF
Fr441.37969
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar SBD
$2.5034837
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar SCR
4.0913555
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar SRD
$11.711315
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar SVC
$2.6616625
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar SZL
L5.292906
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar TMT
m1.0677069
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar TND
د.ت0.89371022
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar TTD
$2.0624082
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar UGX
Sh1,059.79796
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar XAF
Fr173.69249
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar XCD
$0.821313
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar XOF
Fr173.69249
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar XPF
Fr31.33157
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar BWP
P4.106565
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar BZD
$0.6114219
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar CVE
$29.2417847
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar DJF
Fr53.84163
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar DOP
$19.5472494
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar DZD
د.ج39.7789263
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar FJD
$0.6935532
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar GNF
Fr2,644.93205
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar GTQ
Q2.3300954
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar GYD
$63.636548
1 Impossible Cloud Net(ICNT) naar ISK
kr38.63213

Impossible Cloud Net bron

Voor een beter begrip van Impossible Cloud Net kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Impossible Cloud Net
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Impossible Cloud Net

Hoeveel is Impossible Cloud Net (ICNT) vandaag waard?
De live ICNT prijs in USD is 0.30419 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ICNT naar USD prijs?
De huidige prijs van ICNT naar USD is $ 0.30419. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Impossible Cloud Net?
De marktkapitalisatie van ICNT is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ICNT?
De circulerende voorraad van ICNT is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ICNT?
ICNT bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ICNT?
ICNT zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van ICNT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ICNT is $ 117.33K USD.
Zal ICNT dit jaar hoger gaan?
ICNT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ICNT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:21:40 (UTC+8)

Impossible Cloud Net (ICNT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

ICNT-naar-USD calculator

Bedrag

ICNT
ICNT
USD
USD

1 ICNT = 0.30419 USD

Handel in ICNT

ICNT/USDT
$0.30419
$0.30419
+2.54%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

$101,507.25

$3,297.21

$156.39

$1.0000

$1.2049

$101,507.25

$3,297.21

$156.39

$2.2289

$0.16294

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.4593

$0.4593

$0.13571

$1.2049

$0.000000000611

$0.2114

