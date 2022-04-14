Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ice Open Network (ICENETWORK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ice Open Network (ICENETWORK) Informatie Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem. Officiële website: https://ice.io Whitepaper: https://ice.io/whitepaper Block explorer: https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND

Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ice Open Network (ICENETWORK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.82M $ 32.82M $ 32.82M Totale voorraad: $ 21.15B $ 21.15B $ 21.15B Circulerende voorraad: $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 104.95M $ 104.95M $ 104.95M Hoogste ooit: $ 0.013243 $ 0.013243 $ 0.013243 Laagste ooit: $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 Huidige prijs: $ 0.004962 $ 0.004962 $ 0.004962 Meer informatie over Ice Open Network (ICENETWORK) prijs

Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ice Open Network (ICENETWORK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ICENETWORK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ICENETWORK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ICENETWORK begrijpt, kun je de live prijs van ICENETWORK token verkennen!

