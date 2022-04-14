ICB Network (ICBX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ICB Network (ICBX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ICB Network (ICBX) Informatie ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability. ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability. Officiële website: https://www.icb.network/ Whitepaper: https://docs.icb.network/developer-docs/white-paper Block explorer: https://icbscan.io/tx/0x989dfbba2edec8c8f78cb3b1f4e2bae310b7c70a90c722d3fd4c3a778b98bb81 Koop nu ICBX!

ICB Network (ICBX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ICB Network (ICBX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 19.29B $ 19.29B $ 19.29B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.53M $ 21.53M $ 21.53M Hoogste ooit: $ 0.0004873 $ 0.0004873 $ 0.0004873 Laagste ooit: $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 Huidige prijs: $ 0.0002153 $ 0.0002153 $ 0.0002153 Meer informatie over ICB Network (ICBX) prijs

ICB Network (ICBX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ICB Network (ICBX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ICBX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ICBX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ICBX begrijpt, kun je de live prijs van ICBX token verkennen!

Hoe koop je ICBX? Wil je ICB Network (ICBX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ICBX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ICBX koopt op MEXC!

ICB Network (ICBX) Prijsgeschiedenis Door de ICBX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ICBX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ICBX Wil je weten waar je ICBX naartoe gaat? Onze ICBX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ICBX token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!