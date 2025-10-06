BeursDEX+
De live iShares Gold Trust prijs vandaag is 74.74 USD. Volg realtime IAUON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de IAUON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

iShares Gold Trust logo

iShares Gold Trust koers(IAUON)

1 IAUON naar USD live prijs:

$74.74
+0.25%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:48:11 (UTC+8)

iShares Gold Trust (IAUON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 73.96
24u laag
$ 75.35
24u hoog

$ 73.96
$ 75.35
$ 82.53676920433921
$ 66.2823140111318
-0.11%

+0.25%

-1.42%

-1.42%

iShares Gold Trust (IAUON) real-time prijs is $ 74.74. De afgelopen 24 uur werd er IAUON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 73.96 en een hoogtepunt van $ 75.35, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IAUON hoogste prijs aller tijden is $ 82.53676920433921, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 66.2823140111318 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IAUON met -0.11% veranderd in het afgelopen uur, +0.25% in de afgelopen 24 uur en -1.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

iShares Gold Trust (IAUON) Marktinformatie

No.1160

$ 8.93M
$ 57.53K
$ 8.93M
119.51K
119,508.28569909
ETH

De huidige marktkapitalisatie van iShares Gold Trust is $ 8.93M, met een handelsvolume van $ 57.53K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IAUON is 119.51K, met een totale voorraad van 119508.28569909. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.93M.

iShares Gold Trust (IAUON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van iShares Gold Trust prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.1864+0.25%
30 dagen$ +0.42+0.56%
60 dagen$ +24.74+49.48%
90 dagen$ +24.74+49.48%
iShares Gold Trust prijswijziging vandaag

IAUON registreerde vandaag een verandering van $ +0.1864 (+0.25%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

iShares Gold Trust 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.42 (+0.56%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

iShares Gold Trust 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,IAUON zien we een verandering van $ +24.74 (+49.48%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

iShares Gold Trust 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +24.74 (+49.48%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van iShares Gold Trust (IAUON) bekijken?

Bekijk nu de iShares Gold Trustprijsgeschiedenispagina.

Wat is iShares Gold Trust (IAUON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares Gold Trust is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeiShares Gold Trust investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van IAUON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over iShares Gold Trust lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je iShares Gold Trust aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

iShares Gold Trust Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal iShares Gold Trust (IAUON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je iShares Gold Trust (IAUON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor iShares Gold Trust te bekijken.

Bekijk nu de iShares Gold Trust prijsvoorspelling !

iShares Gold Trust (IAUON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van iShares Gold Trust (IAUON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van IAUON token !

Hoe koop je iShares Gold Trust (IAUON)?

Op zoek naar Hoe koop je iShares Gold Trust? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt iShares Gold Trust gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

IAUON naar lokale valuta's

1 iShares Gold Trust(IAUON) naar VND
1,966,783.1
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar AUD
A$115.0996
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar GBP
56.8024
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar EUR
65.0238
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar USD
$74.74
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar MYR
RM313.1606
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar TRY
3,146.554
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar JPY
¥11,435.22
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar ARS
ARS$108,949.9928
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar RUB
6,071.8776
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar INR
6,624.2062
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar IDR
Rp1,245,666.1684
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar PHP
4,399.9438
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar EGP
￡E.3,541.1812
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar BRL
R$402.8486
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar CAD
C$105.3834
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar BDT
9,110.806
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar NGN
107,849.82
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar COP
$288,571.14
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar ZAR
R.1,306.4552
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar UAH
3,145.0592
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar TZS
T.Sh.183,636.18
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar VES
Bs16,667.02
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar CLP
$70,704.04
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar PKR
Rs21,130.4928
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar KZT
39,171.234
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar THB
฿2,430.5448
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar TWD
NT$2,310.2134
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar AED
د.إ274.2958
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar CHF
Fr60.5394
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar HKD
HK$580.7298
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar AMD
֏28,591.787
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar MAD
.د.م695.8294
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar MXN
$1,395.3958
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar SAR
ريال280.275
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar ETB
Br11,431.483
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar KES
KSh9,655.6606
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar JOD
د.أ52.99066
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar PLN
276.538
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar RON
лв330.3508
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar SEK
kr716.0092
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar BGN
лв127.058
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar HUF
Ft25,224.0026
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar CZK
1,584.488
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar KWD
د.ك22.94518
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar ILS
244.3998
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar BOB
Bs516.4534
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar AZN
127.058
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar TJS
SM689.1028
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar GEL
203.2928
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar AOA
Kz68,192.776
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar BHD
.د.ب28.10224
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar BMD
$74.74
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar DKK
kr485.81
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar HNL
L1,968.6516
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar MUR
3,439.5348
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar NAD
$1,299.7286
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar NOK
kr763.0954
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar NZD
$132.2898
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar PAB
B/.74.74
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar PGK
K317.645
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar QAR
ر.ق272.0536
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar RSD
дин.7,628.7118
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar UZS
soʻm889,761.7624
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar ALL
L6,286.3814
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar ANG
ƒ133.7846
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar AWG
ƒ133.7846
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar BBD
$149.48
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar BAM
KM127.058
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar BIF
Fr220,408.26
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar BND
$97.162
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar BSD
$74.74
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar JMD
$11,998.0122
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar KHR
300,160.3244
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar KMF
Fr31,839.24
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar LAK
1,624,782.5762
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar LKR
රු22,779.2572
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar MDL
L1,280.2962
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar MGA
Ar336,666.33
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar MOP
P597.92
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar MVR
1,150.996
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar MWK
MK129,756.8614
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar MZN
MT4,779.623
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar NPR
रु10,602.6164
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar PYG
530,056.08
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar RWF
Fr108,447.74
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar SBD
$615.1102
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar SCR
1,005.253
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar SRD
$2,877.49
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar SVC
$653.975
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar SZL
L1,300.476
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar TMT
m262.3374
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar TND
د.ت219.58612
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar TTD
$506.7372
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar UGX
Sh260,394.16
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar XAF
Fr42,676.54
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar XCD
$201.798
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar XOF
Fr42,676.54
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar XPF
Fr7,698.22
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar BWP
P1,008.99
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar BZD
$150.2274
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar CVE
$7,184.7562
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar DJF
Fr13,228.98
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar DOP
$4,802.7924
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar DZD
د.ج9,779.729
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar FJD
$170.4072
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar GNF
Fr649,864.3
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar GTQ
Q572.5084
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar GYD
$15,635.608
1 iShares Gold Trust(IAUON) naar ISK
kr9,491.98

iShares Gold Trust bron

Voor een beter begrip van iShares Gold Trust kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van iShares Gold Trust
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over iShares Gold Trust

Hoeveel is iShares Gold Trust (IAUON) vandaag waard?
De live IAUON prijs in USD is 74.74 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige IAUON naar USD prijs?
De huidige prijs van IAUON naar USD is $ 74.74. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van iShares Gold Trust?
De marktkapitalisatie van IAUON is $ 8.93M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van IAUON?
De circulerende voorraad van IAUON is 119.51K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van IAUON?
IAUON bereikte een ATH-prijs van 82.53676920433921 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van IAUON?
IAUON zag een ATL-prijs van 66.2823140111318 USD.
Wat is het handelsvolume van IAUON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van IAUON is $ 57.53K USD.
Zal IAUON dit jaar hoger gaan?
IAUON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de IAUON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
iShares Gold Trust (IAUON) Belangrijke updates uit de sector

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

