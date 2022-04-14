iAI Center (IAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in iAI Center (IAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

iAI Center (IAI) Informatie iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability. iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability. Officiële website: https://www.iai.center/ Whitepaper: https://www.iai.center/pdf/iAI-Whitepaper.pdf Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x418a89b177b41e24fa50712a1822f6e6e8c629a1 Koop nu IAI!

iAI Center (IAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor iAI Center (IAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Hoogste ooit: $ 0.03549 $ 0.03549 $ 0.03549 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.003019 $ 0.003019 $ 0.003019 Meer informatie over iAI Center (IAI) prijs

iAI Center (IAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van iAI Center (IAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IAI begrijpt, kun je de live prijs van IAI token verkennen!

iAI Center (IAI) Prijsgeschiedenis Door de IAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de IAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van IAI Wil je weten waar je IAI naartoe gaat? Onze IAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IAI token!

