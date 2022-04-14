HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Informatie Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology. Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives. Officiële website: https://www.hyperskidstoken.com/ Whitepaper: https://www.hyperskidstoken.com/whitepaper Block explorer: https://solscan.io/token/GwkEDwePTa6aFosh9xzAniGK1zvLrQ5yPJfLnqwmuyhG

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 90.00K $ 90.00K $ 90.00K Hoogste ooit: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Laagste ooit: $ 0.000005915438903127 $ 0.000005915438903127 $ 0.000005915438903127 Huidige prijs: $ 0.00009 $ 0.00009 $ 0.00009 Meer informatie over HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) prijs

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HYPERSKIDS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HYPERSKIDS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HYPERSKIDS begrijpt, kun je de live prijs van HYPERSKIDS token verkennen!

Hoe koop je HYPERSKIDS? Wil je HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HYPERSKIDS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HYPERSKIDS koopt op MEXC!

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Prijsgeschiedenis Door de HYPERSKIDS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HYPERSKIDS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HYPERSKIDS Wil je weten waar je HYPERSKIDS naartoe gaat? Onze HYPERSKIDS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HYPERSKIDS token!

