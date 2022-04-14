HyperCycle (HYPC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HyperCycle (HYPC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HyperCycle (HYPC) Informatie HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system. HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system. Officiële website: https://www.hypercycle.ai/ Whitepaper: https://www.hypercycle.ai/_files/ugd/54374c_e63d05ba5b2e4623a560da7097eb5781.pdf Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xeA7B7DC089c9a4A916B5a7a37617f59fD54e37E4 Koop nu HYPC!

HyperCycle (HYPC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HyperCycle (HYPC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Totale voorraad: $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B Circulerende voorraad: $ 155.12M $ 155.12M $ 155.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 62.86M $ 62.86M $ 62.86M Hoogste ooit: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Laagste ooit: $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 Huidige prijs: $ 0.02927 $ 0.02927 $ 0.02927 Meer informatie over HyperCycle (HYPC) prijs

HyperCycle (HYPC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HyperCycle (HYPC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HYPC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HYPC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HYPC begrijpt, kun je de live prijs van HYPC token verkennen!

