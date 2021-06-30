HYDRA (HYDRA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HYDRA (HYDRA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HYDRA (HYDRA) Informatie Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply. Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply. Officiële website: https://hydrachain.org/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTPJm6inJQDj_KY6vvCtLgnqTBJ-Afzn64XOROWKIag209ITp6053JovJpHuiLhIWf-oKvOR01kjvLg/pub Block explorer: https://skynet.hydrachain.org/ Koop nu HYDRA!

HYDRA (HYDRA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HYDRA (HYDRA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Totale voorraad: $ 31.87M $ 31.87M $ 31.87M Circulerende voorraad: $ 28.83M $ 28.83M $ 28.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Hoogste ooit: $ 32.1 $ 32.1 $ 32.1 Laagste ooit: $ 0.114657861779503 $ 0.114657861779503 $ 0.114657861779503 Huidige prijs: $ 0.1061 $ 0.1061 $ 0.1061 Meer informatie over HYDRA (HYDRA) prijs

HYDRA (HYDRA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HYDRA (HYDRA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HYDRA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HYDRA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HYDRA begrijpt, kun je de live prijs van HYDRA token verkennen!

