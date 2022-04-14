Honeyland (HXD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Honeyland (HXD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Honeyland (HXD) Informatie Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project. Officiële website: https://honey.land/ Whitepaper: https://docs.honey.land/hc/en/ Block explorer: https://solscan.io/token/3dgCCb15HMQSA4Pn3Tfii5vRk7aRqTH95LJjxzsG2Mug

Honeyland (HXD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Honeyland (HXD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.69M Totale voorraad: $ 976.94M Circulerende voorraad: $ 400.47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.11M Hoogste ooit: $ 0.282 Laagste ooit: $ 0.002741222502780159 Huidige prijs: $ 0.00421

Honeyland (HXD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Honeyland (HXD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HXD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HXD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

