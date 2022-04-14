Hivello (HVLO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hivello (HVLO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hivello (HVLO) Informatie Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees. Officiële website: https://hivello.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1b6IpGARUdV0DXWsQIy0tQV3iegqNW86A/view Block explorer: https://solscan.io/token/Gdck9KXSSiMMhNyjUjo4sVT1GDzeZnZP2yse9jhax3GR

Hivello (HVLO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hivello (HVLO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 422.53K $ 422.53K $ 422.53K Totale voorraad: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Circulerende voorraad: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M Hoogste ooit: $ 0.00949 $ 0.00949 $ 0.00949 Laagste ooit: $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 Huidige prijs: $ 0.0003897 $ 0.0003897 $ 0.0003897 Meer informatie over Hivello (HVLO) prijs

Hivello (HVLO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hivello (HVLO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HVLO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HVLO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HVLO begrijpt, kun je de live prijs van HVLO token verkennen!

